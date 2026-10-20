 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Halliburton en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 13:03

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action du prestataire américain de services pétroliers Halliburton HAL.N affiche une hausse de 4% à 34,30 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre , grâce à une demande accrue pour ses équipements pétroliers en Amérique latine

** Le chiffre d'affaires en Amérique latine progresse de près de 12,6% pour atteindre 1,1 milliard de dollars

** La société affiche un bénéfice ajusté de 60 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 58 cents par action – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action HAL a progressé de 16,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

HALLIBURTON
33,000 USD NYSE -1,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 801,92 -0,84%
Pétrole Brent
111,35 +1,99%
SOITEC
121,4 -5,49%
HAFFNER ENERGY
0,719 -1,37%
TOTALENERGIES
81,44 +1,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank