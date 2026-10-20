Halliburton en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

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20 octobre - ** L'action du prestataire américain de services pétroliers Halliburton HAL.N affiche une hausse de 4% à 34,30 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre , grâce à une demande accrue pour ses équipements pétroliers en Amérique latine

** Le chiffre d'affaires en Amérique latine progresse de près de 12,6% pour atteindre 1,1 milliard de dollars

** La société affiche un bénéfice ajusté de 60 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 58 cents par action – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action HAL a progressé de 16,7% depuis le début de l'année