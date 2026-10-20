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Halliburton dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à la demande internationale dans le secteur pétrolier
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 12:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les actions et de détails tirés du paragraphe 2)

Halliburton HAL.N a dépassé mardi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, la hausse de la demande pour ses équipements pétroliers en Amérique latine ayant contribué à compenser le ralentissement de l'activité au Moyen-Orient dû au conflit prolongé dans la région.

L'action de la société a progressé de 6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Le chiffre d'affaires en Amérique latine a augmenté de près de 12,6 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars.

Le prestataire américain de services pétroliers a affiché un bénéfice ajusté de 60 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 58 centimes, selon les données compilées par LSEG.

"Cela fait maintenant trois mois que nous traversons l’une des plus importantes perturbations énergétiques de l’histoire. Je m’attends à ce que les efforts visant à rétablir la production, à reconstituer les stocks et à renforcer la sécurité énergétique stimulent une croissance de la demande de services pétroliers sur plusieurs années", a déclaré Jeff Miller, directeur général d’Halliburton, dans un communiqué.

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