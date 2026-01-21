Halliburton dépasse les estimations pour son bénéfice trimestriel et déclare pouvoir agir rapidement au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre: 69 cents contre 55 cents prévus

Chiffre d'affaires international du 4ème trimestre en hausse de 2,9%, Amérique du Nord stable

(nouveau tout au long, met à jour les actions) par Vallari Srivastava et Arathy Somasekhar

Halliburton HAL.N a dépassé les attentes des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, aidé par une demande stable pour ses services et équipements sur les marchés internationaux, et a déclaré qu'il chercherait à revenir au Venezuela dès que les conditions commerciales et juridiques, y compris la certitude du paiement, seraient résolues.

La société basée à Houston, qui a donné le coup d'envoi de la saison des résultats pour les fournisseurs américains de services pétroliers, s'est concentrée sur les marchés internationaux, en particulier l'Amérique latine, l'Europe et l'Afrique, étant donné que l'activité de forage et de production en Amérique du Nord est restée tiède. Halliburton faisait partie des compagnies pétrolières qui ont rencontré la Maison Blanche au début du mois pour discuter d'investissements potentiels au Venezuela après que lesÉtats-Unis ont chassé le président Nicolas Maduro au début du mois de janvier. "Je pense que nous pourrions nous développer assez rapidement (au Venezuela)", a déclaré le directeur général Jeff Miller lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, ajoutant que la société s'efforçait d'obtenir des États-Unis les licences qui lui permettraient d'opérer dans le pays . Halliburton a déclaré qu'elle pourrait acheminer rapidement des équipements au Venezuela, ajoutant qu'il serait assez simple de devenir opérationnel.

"Nous évaluons ce que nous ferions et où nous commencerions (au Venezuela). Mon téléphone ne cesse de sonner en termes d'intérêt pour Halliburton, et je suis convaincu que nous pouvons agir assez rapidement au Venezuela, et je suis très enthousiaste à ce sujet", a déclaré M. Miller.

La taille du marché vénézuélien est faible à l'heure actuelle, alors qu'il représentait un demi-milliard de dollars pour Halliburton il y a une dizaine d'années, a déclaré M. Miller.

Les actions de la société de services pétroliers ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 33,44 dollars dans les premiers échanges.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES INTERNATIONAL AUGMENTE, L'AMÉRIQUE DU NORD RESTE STABLE

Le chiffre d'affaires trimestriel des activités internationales de Halliburton a augmenté de 2,9 % pour atteindre 3,5 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des ventes d'outils de complétion au Brésil, en mer du Nord et dans les Caraïbes, ainsi que des ventes de logiciels au Mexique, a déclaré la société. L'amélioration de l'activité de construction de puits en Afrique et l'augmentation de l'activité de stimulation en Angola ont également contribué aux bénéfices.

La société prévoit que le chiffre d'affaires international sera stable ou en légère hausse en 2026 et que l'activité internationale restera stable d'une année sur l'autre.

Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord, quant à lui, est resté stable à 2,2 milliards de dollars. Halliburton a ajouté qu'il s'attend à ce que les revenus de 2026 en Amérique du Nord diminuent dans les chiffres élevés par rapport à 2025.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 69 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, alors que les analystes s'attendaient à 55 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Elle a comptabilisé une charge avant impôts de 83 millions de dollars, en partie liée à une dépréciation d'actifs destinés à la vente et à des indemnités de licenciement.