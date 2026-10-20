Halliburton dépasse légèrement les attentes au 3e trimestre

Halliburton publie un BPA ajusté des éléments exceptionnels de 0,60 USD au titre de son 3e trimestre 2026, en légère hausse sur un an, alors que les analystes l'anticipaient en moyenne stable par rapport à son niveau de 0,58 USD affiché un an auparavant.

Le groupe de services parapétroliers fait également état d'un résultat opérationnel ajusté en repli de 2,3%, à 731 MUSD, représentant une marge en retrait de 0,6 point, à 12,8%, pour des revenus en croissance de 1,8%, à 5,7 MdsUSD, le recul des activités d'achèvement et de production étant compensé par une hausse de celles de forage et d'évaluation.

"Notre chiffre d'affaires a dépassé nos attentes et nous avons pris des mesures importantes pour améliorer nos marges", commente son PDG, Jeff Miller, qui évoque pourtant "l'une des plus grandes perturbations de l'approvisionnement énergétique de l'histoire".

"Je m'attends à ce que les efforts visant à rétablir la production, à reconstituer les stocks et à renforcer la sécurité énergétique soutiennent la croissance de la demande de services pétroliers pendant plusieurs années", estime-t-il, tablant sur une croissance des revenus de l'ordre de 4 à 6% et sur une marge opérationnelle d'environ 15% en 2027.

"Ces prévisions reposent sur l'hypothèse d'un marché nord-américain stable et ne nécessitent aucune reprise de l'activité de fracturation hydraulique en Amérique du Nord. Une telle reprise constituerait donc un potentiel de croissance supplémentaire", ajoute Jeff Miller.