Haleon: Pfizer poursuit son désengagement au capital information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 11:51









(CercleFinance.com) - Pfizer a cédé 700 millions d'actions ordinaires supplémentaires Haleon, son ancienne coentreprise dans les produits de santé grand public qu'il détenait avec GSK.



Dans un avis financier, Haleon indique que le groupe pharmaceutique américain a placé ses titres sur le marché à un prix unitaire de 357 pence (soit environ 4,36 dollars), ce qui correspond à un produit total de quelque 2,5 milliards de livres sterling (ou 3,05 milliards de dollars).



Avec cette opération, la participation de Pfizer dans Haleon va être ramenée de 15% à 7,3%, sachant que le géant américaine de la santé prévoit à terme de se délester de l'intégralité de sa participation, qui atteignait initialement 32% du capital.





