H2O AM lance un fonds à performance absolue mêlant obligations et devises

H2O AM lance Generative Global Fixed Income, un fonds qui mêle obligations et devises avec un objectif de performance absolue et qui se veut avec un risque modéré. Il est de droit irlandais et s’appuie sur une approche global macro et top-down gérée activement.

Comme Generative Global Macro Fund, lancé fin 2025, Generative Global Fixed Income utilise l’IA générative dans son processus d’investissement, indique la société de gestion.

Les outils internes d’IA Générative (le Radar et le Miroir ) conçus par H2O AM « n’ont pas vocation à générer des signaux, des transactions, ni des allocations de portefeuille mais visent à soutenir les réflexions et les analyses de l’équipe de gestion, sans jamais se substituer aux décisions humaines », souligne un communiqué. Plus précisément, ces outils doivent permettre d’agir sur deux dimensions du processus de gestion : l’approfondissement de la recherche externe et l’identification de biais comportementaux internes.

Laurence Marchal