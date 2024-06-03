GVK Omega détient désormais 60,86 % des parts de Greenvolt et lance une offre pour l'ensemble de ses actions

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
Greenvolt Energias Renovaveis GVOLT.LS :
* A DECLARE VENDREDI AVOIR RECU UNE COMMUNICATION SELON LAQUELLE GVK OMEGA, DETIENT MAINTENANT 60,86% DES DROITS DE VOTE ATTACHES AU CAPITAL SOCIAL DE GREENVOLT
* GAMMA LUX HOLCO ET LES AUTRES ENTITÉS, À L'EXCEPTION DE MEDIOBANCA, SE VOIENT ATTRIBUER 78,902% DES DROITS DE VOTE DE GREENVOLT
* LES PARTICIPATIONS RÉSULTENT DE LA CONCLUSION DE LA VENTE DE 60,86 % DES DROITS DE VOTE DE GREENVOLT PAR LES SOCIÉTÉS ACTIUM CAPITAL, CADERNO AZUL, LIVREFLUXO, PROMENDO INVESTIMENTOS, V-RIDIUM HOLDING, KWE PARTNERS ET 1 THING INVESTMENTS
* GVK OMEGA LANCE UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT GÉNÉRALE ET OBLIGATOIRE SUR TOUTES LES ACTIONS CORRESPONDANT AU CAPITAL SOCIAL DE GREENVOLT
* LA CONTREPARTIE OFFERTE EST DE 8,30 € PAR ACTION, À PAYER EN ESPÈCES, DÉDUCTION FAITE DE TOUT MONTANT BRUT () QUI SERAIT ATTRIBUÉ À CHAQUE ACTION, À TITRE DE DIVIDENDES
* LE PRIX DE L'OFFRE EST ASSORTI D'UNE PRIME DE 32,1 % PAR RAPPORT AU PRIX MOYEN PONDÉRÉ DES ACTIONS SUR EURONEXT AU COURS DES 6 MOIS SE TERMINANT LE 20 DÉCEMBRE 2023
* SI L'OFFRANT, À LA SUITE DE CETTE OFFRE, VIENT À DÉTENIR 90% OU UN POURCENTAGE PLUS ÉLEVÉ DES DROITS DE VOTE, IL UTILISERA LE MÉCANISME DE RETRAIT OBLIGATOIRE, CE QUI ENTRAÎNERAIT L'EXCLUSION DES ACTIONS DE L'ADMISSION À LA transactions SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ AVEC EFFET IMMÉDIAT
Texte source pour Workspace: https://tinyurl.com/32x5mbk8 https://tinyurl.com/53sb7k72
Autres informations sur la société: GVOLT.LS
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