Gunjan Samtani, directeur du centre mondial de Goldman Sachs en Inde, prendra sa retraite d'ici la fin de l'année 2026

par Haripriya Suresh

Gunjan Samtani, coprésident de Goldman Sachs GS.N en Inde et directeur de son centre mondial indien, prendra sa retraite à la fin de l'année, a-t-il annoncé dans un message publié sur LinkedIn.

La banque a nommé Ken Castelino et Balaji Sivasubramanian co-responsables pour remplacer Samtani. Ils superviseront le centre indien dédié à la technologie et aux opérations, en plus de leurs responsabilités actuelles, selon une note interne de la banque consultée par Reuters.

Castelino est responsable des services bancaires et des marchés publics mondiaux de Goldman en Inde et codirecteur des stratégies et de l'ingénierie du trading électronique des actions mondiales. Sivasubramanian est responsable de l'ingénierie en Inde et responsable mondial de l'ingénierie des partenariats d'entreprise au sein des solutions de plateforme.

Goldman Sachs, qui a ouvert son premier bureau à Bengaluru en 2004, compte actuellement plus de 8 000 employés répartis dans deux villes du sud de l'Inde et couvre plusieurs fonctions techniques et bancaires.

Les centres de compétences mondiaux en Inde sont passés d'un soutien administratif à faible coût à des fonctions à plus forte valeur ajoutée, notamment la finance, le développement de logiciels et la R&D.

Samtani, qui a passé 16 ans au sein de l'entreprise, a également occupé les fonctions de directeur des opérations d'ingénierie et de co-responsable mondial de l'ingénierie des risques.

"En tant que codirecteurs, Ken et Balaji superviseront l'ensemble de nos activités à Bengaluru et à Hyderabad, en partenariat avec des dirigeants tant mondiaux que locaux – y compris le Conseil exécutif de Bengaluru et d'Hyderabad – afin de faire avancer nos priorités", indique la note.

"Ils continueront à travailler en étroite collaboration avec Gunjan au cours des prochains mois afin d'assurer une transition en douceur", ajoute-t-il.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))