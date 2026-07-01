GUIDE EXPLICATIF-Qui peut bénéficier du nouveau programme de Medicare proposant des médicaments amaigrissants à 50 dollars, et quelles sont les préoccupations soulevées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mariam Sunny et Sneha S K

Des millions d’Américains devraient bénéficier d’une prise en charge des médicaments à base de GLP-1 destinés à la perte de poids dans le cadre d’un nouveau projet pilote américain lancé mercredi dans le cadre du programme Medicare destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap, qui proposera ces médicaments moyennant une participation mensuelle de 50 dollars.

Les bénéficiaires éligibles pourront se procurer, jusqu’à fin 2027, des médicaments tels que le Wegovy de Novo Nordisk ( NOVOb.CO ), disponible sous forme d’injection ou de comprimés, ainsi que le Zepbound d’Eli Lilly ( LLY.N ), disponible en stylo injecteur KwikPen à quatre doses et en comprimés Foundayo. Le programme ne couvrira pas les flacons ou stylos à dose unique de Zepbound. Voici plus de détails:

QUI EST ÉLIGIBLE?

Les bénéficiaires de Medicare qui ne sont pas déjà éligibles aux médicaments GLP-1 pour d’autres pathologies telles que le diabète de type 2, l’apnée du sommeil modérée à sévère ou la stéatose hépatique dans le cadre de leur couverture Medicare des médicaments sur ordonnance peuvent être éligibles.

Ils doivent entrer dans l’une des catégories suivantes:

* Un indice de masse corporelle (IMC) de 35 ou plus

* Un IMC de 30 ou plus associé à une insuffisance cardiaque, une hypertension non contrôlée ou certaines maladies rénales chroniques graves

* Un IMC de 27 ou plus, associé à un prédiabète, à des antécédents de crise cardiaque ou d’AVC, ou à une artériopathie périphérique symptomatique

Un IMC compris entre 25 et 29,9 est considéré comme un surpoids, tandis qu’un IMC supérieur à 30 est classé comme obésité.

QUE FAIRE DANS CE CAS?

Si un patient est éligible, un médecin ou un professionnel de santé doit envoyer à la pharmacie une ordonnance pour un médicament à base de GLP-1 pris en charge et remplir une demande d’autorisation préalable. Le professionnel de santé doit certifier que le patient utilise le médicament à base de GLP-1 dans le cadre d’un programme de modification du mode de vie axé sur l’alimentation et l’activité physique.

QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS DES MÉDECINS EN MATIÈRE DE SANTÉ?

Les cliniciens avertissent que les personnes âgées nécessitent une prise en charge attentive, car la perte de masse musculaire maigre, associée à celle de graisse, pourrait aggraver la perte musculaire et la fragilité liées à l’âge. Cela peut également affecter l’absorption et l’efficacité d’autres médicaments.

Les spécialistes de l’obésité conseillent aux patients de pratiquer des exercices de musculation et de suivre un régime riche en protéines afin de préserver leur masse maigre pendant la perte de poids.

Les médecins recommandent généralement un apport quotidien de 1,2 à 1,6 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel pour aider à préserver la masse musculaire pendant la perte de poids, a déclaré le Dr Fatima Cody Stanford, spécialiste en médecine de l’obésité au Massachusetts General Hospital.

Une perte de poids rapide peut également réduire la densité minérale osseuse, ce qui est particulièrement préoccupant pour les femmes ménopausées et les personnes âgées qui présentent déjà un risque élevé d’ostéoporose et de fractures. Pour atténuer ce risque, les cliniciens intègrent des examens DEXA de référence pour évaluer la santé osseuse, surveillent la densité osseuse au fil du temps et veillent à ce que les patients maintiennent un apport adéquat en calcium et en vitamine D.

« L’une des préoccupations est que l’accès au médicament puisse se généraliser plus rapidement que l’accès au soutien clinique nécessaire pour l’utiliser de manière sûre et efficace », a déclaré le Dr John Batsis, spécialiste en gériatrie à l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

QUELLES SONT LES INCERTITUDES?

On ignore si les médecins et les pharmacies seront prêts pour le déploiement de ce programme, et si Medicare mettra en place un nouveau programme après la fin de la phase de démonstration en décembre 2027.

On ignore également si ce programme est viable à long terme. Medicare prend en charge environ 250 dollars par mois, dont 50 dollars sont à la charge du patient. Le coût annuel du programme s’élèverait ainsi à plusieurs milliards de dollars, en fonction du nombre de millions de personnes qui y adhéreront.

« À court terme, ce programme sera utile aux patients », a déclaré Juliette Cubanski, directrice du programme sur la politique de Medicare à la KFF. Mais il « a un coût pour le gouvernement fédéral et ne constitue pas vraiment une approche viable pour la prise en charge à long terme par Medicare des médicaments utilisés pour la perte de poids ».