GUIDE EXPLICATIF-Le prix du pétrole dépasse les 100 dollars en raison des craintes liées au conflit. Pourquoi n'est-il pas encore plus élevé ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte et ajout de détails)

par Florence Tan

Le Brent, référence mondiale du pétrole LCOc1 ,a atteint mercredi100 dollars le baril pour la première fois depuis fin juillet, mais la remontée des prix a été relativement progressive malgré l’escalade du conflit au Moyen-Orient, qui alimente les craintes d’une nouvelle perturbation des livraisons de pétrole.

Environ 9 millions de barils par jour (bpd) de brut et 1 million de bpd supplémentaires de produits raffinés ont été exportés depuis le Moyen-Orient ces derniers jours, a déclaré mardi Russell Hardy, directeur général de Vitol, le plus grand négociant indépendant de pétrole au monde, lors de la conférence de l’APPEC à Singapour.

Ce chiffre est à comparer aux quelque 20 millions de barils de brut et de produits pétroliers exportés avant le début de la guerre en Iran, le 28 février.

Voici les facteurs qui influencent les cours du pétrole:

DES VOLUMES IMPORTANTS ONT PU TRANSITER PAR LE DÉTROIT D'HORMUZ

Au cours de la semaine précédant la reprise des combats le 30 août, environ 8 à 9 millions de barils par jour avaient transité par le détroit d’Ormuz, soit le double du volume de la semaine précédente, a indiqué Claudio Galimberti, économiste en chef chez Rystad Energy, bien que les expéditions aient considérablement diminué depuis lors, selon les experts.

Lors de l’accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran conclu en juillet, les exportations de brut via le détroit d’Ormuz avaient atteint les niveaux d’avant-guerre, soit 16 millions de barils par jour.

LES EXPORTATEURS DU GOLFE UTILISENT DES ITINÉRAIRES ALTERNATIFS

Les producteurs du Golfe ont trouvé des itinéraires alternatifs et devraient continuer à acheminer leurs cargaisons pour des transferts de navire à navire en dehors du détroit d’Ormuz, ce qui atténuera en partie le déficit constaté précédemment.

Saudi Aramco a repris en août les chargements depuis son port de Ras Tanura, situé dans le golfe, bien que ses exportations depuis Yanbu, sur la mer Rouge, restent sous la pression d’un blocus naval imposé par les Houthis yéménites, alliés de l’Iran.

Les exportations de Yanbu ont atteint en août leur plus bas niveau depuis six mois, à 1,429 million de barils par jour, contre une moyenne de 3,9 millions de barils par jour au cours des trois mois précédents, selon les données provisoires de Kpler, et les attaques menées cette semaine par les Houthis contre les infrastructures énergétiques saoudiennes pourraient menacer davantage les expéditions via la mer Rouge.

Les exportations depuis le port alternatif de Sidi Kerir, en Égypte, ont atteint 2,139 millions de barils par jour en août, soit plus du double des volumes enregistrés en juin.

Les exportations de l'Irak, deuxième producteur de l'OPEP, ont rebondi en août pour s'établir à environ 2,34 millions de barils par jour.

Les expéditions en provenance des Émirats arabes unis ont oscillé autour de 2,9 millions de barils par jour en août et juillet après avoir atteint un record en juin, selon les données de Kpler.

Les exportations de brut koweïtien se sont redressées pour atteindre environ 1 million de barils par jour en juillet et août.

En revanche, les exportations de pétrole de l’Iran ont fortement chuté en raison du blocus américain.

D'AUTRES PRODUCTEURS PRENNENT LE RELAIS

Les producteurs non membres de l’OPEP, notamment les États-Unis, le Canada et la Guyane, devraient augmenter leur production de 1,4 million de barils par jour au total cette année, selon Jarand Rystad, fondateur de Rystad Energy, comblant ainsi en partie le déficit.

Par ailleurs, les exportations de brut russe se sont maintenues à environ 5,5 millions de barils par jour en juillet et août, en baisse par rapport au pic de 6,4 millions de barils par jour atteint en juin, mais toujours supérieures de 23 % à celles de février, car la production des raffineries russes a chuté en raison des dégâts subis par les installations russes suite aux attaques ukrainiennes, selon les données de Kpler.

Cependant, la Russie a revu à la baisse ses prévisions de production pétrolière pour 2026, les ramenant à leur plus bas niveau depuis 17 ans, ce qui pourrait entraîner une baisse de ses exportations.

LA BAISSE DE LA DEMANDE EST IMPORTANTE

La destruction de la demande dans les secteurs de la pétrochimie et des carburants de transport reste importante au troisième trimestre, à 3,5 millions de barils par jour, contre 4,5 millions de barils par jour au deuxième trimestre, la Chine représentant plus de la moitié de ce chiffre en raison de l’électrification croissante des transports et des produits chimiques à base de charbon, a indiqué Rystad.

Premier importateur mondial, la Chine, surnommée la « nouvelle OPEP de la demande » en raison de son influence sur le marché, a réduit ses importations de brut par voie maritime à 7 millions de barils par jour en juillet et août, contre plus de 11 millions de barils par jour en février.

La demande chinoise de pétrole devrait baisser de 600 000 barils par jour en 2026, soit 8,9 %, ce qui marquerait une troisième baisse annuelle consécutive, a indiqué la branche de recherche de Sinopec.

Les vastes réserves de Pékin, estimées par Kpler à 1,17 milliard de barils, ont également rassuré les marchés.

LES MARCHÉS PHYSIQUES ET DES PRODUITS RACONTENT UNE AUTRE HISTOIRE

Les primes au comptant ont rebondi pour atteindre les niveaux d’avril, Dubaï et Oman affichant une primede plus de 20 dollars le baril par rapport aux cotations de Dubaï pour les cargaisons à charger en novembre, selon les données de Reuters. Les contrats à terme sur le pétrole d’Omanont atteint 121,68 dollarsmercredi.

"Pour l’instant, cela nous indique que la situation physique est extrêmement tendue", a déclaré David Fyfe, économiste en chef chez Argus.

"Nous avons déjà des prix nettement supérieurs à 100 dollars le baril et, plus important encore, le marché du diesel crie à la pénurie."

La récente escalade entre les États-Unis et l’Iran devrait freiner les exportations du Golfe, tandis que la demande augmente à mesure que les raffineurs augmentent leur production de diesel, dont le prix a atteint un niveau record aux États-Unis.

LES ANALYSTES REVISENT LEURS PRÉVISIONS À LA HAUSSE

Plusieurs banques ont revu à la hausse leurs prévisions concernant le Brent, notamment Morgan Stanley, qui table sur des prix s’établissant en moyenne à 100 dollars le baril au quatrième trimestre, tandis que HSBC a relevé mardi ses prévisions de prix du Brent pour 2026 et 2027 à respectivement 90 et 85 dollars le baril.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions pour le Brent et le West Texas Intermediate (WTI) de 5 dollars le baril pour décembre 2026 et 2027, invoquant la persistance prévue des perturbations du transport maritime au Moyen-Orient jusqu’à l’année prochaine. La banque prévoit désormais le Brent à 85 dollars le baril et le WTI à 80 dollars pour décembre 2026, et les prix pour 2027 à respectivement 80 et 75 dollars le baril.