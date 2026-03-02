Les services de l'Abu Dhabi Commercial Bank touchés par une perturbation informatique régionale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails de l'ADCB) par Shubham Kalia et Hadeel Al Sayegh

Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD a déclaré que ses services de banque mobile et de centre de contact étaient temporairement indisponibles lundi en raison d'une perturbation informatique dans la région.

La banque n'a pas donné de détails sur la panne informatique ni précisé si elle était liée aux perturbations signalées dans les centres de données d'Amazon Web Services à Bahreïn et aux Émirats arabes unis à la suite des frappes de l'Iran sur les bases militaires américaines dans la région.

ADCB, la troisième banque des Émirats arabes unis en termes d'actifs, est détenu majoritairement par le gouvernement d'Abu Dhabi par l'intermédiaire du fonds souverain Mubadala Investment Company, qui détient une participation de 60,69 %.

Les actions d'ADCB n'ont pas été négociées lundi après que l'autorité des marchés financiers des Émirats arabes unis a suspendu l'activité de l'Abu Dhabi Securities Exchange et du Dubai Financial Market jusqu'à mercredi au plus tôt, à la suite des frappes de missiles et de drones iraniens sur le pays.

Les frappes iraniennes sur les bases américaines ont déclenché la plus grande perturbation commerciale dans la région depuis la pandémie de COVID-19, obligeant à fermer les aéroports, à interrompre les opérations portuaires et provoquant une onde de choc sur les marchés financiers.

Les attaques, lancées en réponse à l'assaut conjoint des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, ont touché tous les grands États du Golfe, une région qui a passé des décennies à cultiver sa réputation de centre d'affaires parmi les plus fiables au monde.

Trois personnes ont été tuées dans les Émirats arabes unis, et de fortes explosions ont été entendues pour la troisième journée consécutive à Dubaï et à Abou Dhabi lundi.