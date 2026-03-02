 Aller au contenu principal
Duolingo chute après avoir été déclassé par des courtiers en raison du passage de la monétisation à l'augmentation du nombre d'utilisateurs
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O chutent de 3,49 % à 97,48 $ en pré-marché après que les courtiers aient abaissé les notes et réduit les prévisions

** Citigroup rétrograde de "achat" à "neutre"; réduit le PT de 270 $ à 101 $

** "Nous rétrogradons suite à sa nouvelle orientation stratégique visant à donner la priorité à la croissance des utilisateurs plutôt qu'à celle de la monétisation/des abonnements, 2026 étant une année de transition", déclare Citigroup

** Truist Securities rétrograde son opinion de "acheter" à "conserver"; abaisse le PT de 245 $ à 100 $

** Nous considérons l'évolution de la société vers la croissance du nombre d'utilisateurs comme une histoire à prouver à long terme jusqu'à ce que les investisseurs puissent voir des points de preuve raisonnables sur la voie des 100 millions d'utilisateurs actifs (Daily Active Users) d'ici 2028 ", déclare Truist

** Barclays réduit le PT à 110$ de 230$, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Huit analystes sur 25 considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", 16 comme "maintien" et un comme "vente"; leur PT médian est de 110,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, DUOL a baissé de 42,45% depuis le début de l'année

