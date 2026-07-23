Communiqué de presse GUERBET
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026
Activité semestrielle
• Chiffre d’affaires au 30 juin 2026 de 379,2 M€, quasiment stable à TCC et périmètre comparable (-0,1%)
• Au deuxième trimestre, un repli de 2,5% à TCC et périmètre comparable, marqué par une solide reprise dans la zone Amériques (+4,8%), une quasi-stabilité en
EMEA (-0,7%) et une contraction en Asie (-14,0%)
Objectifs financiers 2026
• Chiffre d'affaires entre stable et en légère décroissance à TCC et périmètre comparable ;
• Taux de marge d'EBITDA retraité de l'ordre de 8%, incluant environ 35 M€ liés aux coûts du plan de remise en conformité sur le site de Raleigh ;
• Free Cash-Flow compris entre -50 M€ et -70 M€, sous l'effet de la baisse attendue de l'EBITDA retraité, de l’augmentation du plan de CAPEX et des coûts exceptionnels de restructuration liés au plan de transformation du Groupe.
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