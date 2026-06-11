Guardant Health en hausse après l'autorisation par la FDA d'un test sanguin pour l'utilisation d'un médicament contre le cancer du poumon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions de la société de diagnostic médical Guardant Health GH.O ont progressé de 2 % pour atteindre 133,23 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que la FDA a approuvé le test Guardant360 CDx pour détecter les mutations du gène HER2 dans le cancer du poumon avancé, une forme courante et grave de la maladie

** Elle précise que ce test sanguin permet d'identifier les patients éligibles au Hernexeos de Boehringer Ingelheim, premier traitement ciblé pour ce sous-groupe

** Elle précise que le test utilise un échantillon sanguin plutôt qu'une biopsie tissulaire, offrant ainsi un dépistage plus rapide et moins invasif

** La société indique qu'il s'agit de la 27e autorisation accordée au Guardant360 CDx en tant que test diagnostique compagnon pour divers cancers

** Précise que les tests sont pris en charge par Medicare et la plupart des assureurs américains

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 18 % depuis le début de l'année