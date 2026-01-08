 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 17:59

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Purus.

GTT sera responsable de la conception des cuves cryogéniques des deux navires, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m³ et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre 2028 et 2029, rapporte la société.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
159,4000 EUR Euronext Paris +1,40%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank