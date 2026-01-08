information fournie par Reuters • 08/01/2026 à 17:56

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour deux nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE 2 NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE 2028 ET 2029

Texte original [https://tinyurl.com/5n6d4az4] Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)