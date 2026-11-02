GTT : David Colson nommé senior vice-président Asie-Pacifique

GTT, expert mondial des systèmes de confinement cryogénique destinés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce la nomination de David Colson au poste de senior vice-président, directeur Asie-Pacifique et membre du comité exécutif.

L'Asie-Pacifique occupe une place centrale dans l'activité de GTT et constitue l'une des zones les plus stratégiques pour son développement. Afin de renforcer la proximité avec ses clients, ses partenaires industriels et les acteurs institutionnels de la région, GTT crée une nouvelle direction Asie-Pacifique.

Dans ses nouvelles fonctions, David Colson définira et pilotera la stratégie de développement et de performance du groupe dans cette région. Il identifiera les opportunités de croissance, développera les relations avec les principaux clients et partenaires et veillera à la sécurisation des enjeux stratégiques du groupe dans la région.

David Colson a rejoint GTT en 2004 et bénéficie de près de 30 ans d'expérience principalement dans le secteur automobile et ensuite chez GTT. Au cours de sa carrière chez GTT, il a été chef de projet sur les chantiers navals jusqu'en 2008 et responsable du département de développement des affaires jusqu'en 2010, date à laquelle il a été nommé directeur commercial et membre du comité exécutif.

Il avait auparavant occupé diverses fonctions au sein des sociétés APV, ACOME et Valeo Filtration Systems. Il est diplômé de l'Université de Birmingham en ingénierie mécanique et en gestion d'entreprise (Bachelor of Engineering et Bachelor of Commerce).