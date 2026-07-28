GTT confirme ses objectifs 2026 après une nette hausse du résultat net semestriel

Porté par un carnet de commandes record et une activité commerciale soutenue, GTT a publié des résultats semestriels solides. Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2026 et versera un acompte sur dividende de 4,30 euros par action.

GTT a enregistré un résultat net publié de 210,4 MEUR au titre du premier semestre 2026, en hausse de 16,9% par rapport aux 180 MEUR dégagés un an plus tôt. Cette progression s'explique notamment par un effet de base favorable, le premier semestre 2025 ayant été pénalisé par des charges opérationnelles non courantes liées principalement à la restructuration d'Elogen. Le bénéfice net par action progresse dans les mêmes proportions, à 5,68 euros contre 4,86 euros un an auparavant (soit 16,9%).

De son côté, le chiffre d'affaires consolidé est resté quasiment stable à 387,3 MEUR, en baisse de 0,4% sur un an.

L'EBITDA ressort à 263,6 MEUR, en baisse de 0,3% sur un an, avec une marge d'EBITDA de 68,1%, contre 68% un an plus tôt. L'EBIT recule de 3,4%, à 248,2 MEUR, sous l'effet des amortissements liés à l'acquisition de Danelec et aux dépenses de recherche et développement.

Sur le plan commercial, GTT assure avoir enregistré 65 commandes au cours du semestre, dont 56 nouveaux méthaniers. Le carnet de commandes atteint un niveau historique de 1,853 MdEUR de chiffre d'affaires sécurisé sur la période 2026-2029 et au-delà, offrant une forte visibilité sur les prochaines années.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 4,30 euros par action, qui sera payé le 10 décembre 2026. Le directeur général François Michel a souligné que "les 65 commandes annoncées au premier semestre 2026 confirment la très bonne performance commerciale de GTT au cours de la période", ajoutant que "la performance du Groupe est en ligne avec les objectifs annoncés pour l'année 2026".

Compte tenu de son carnet de commandes et en l'absence de reports ou d'annulations significatifs, GTT confirme sa guidance pour 2026. Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires consolidé compris entre 740 et 780 MEUR, un EBITDA compris entre 490 et 530 MEUR, ainsi que le maintien de sa politique de distribution de dividendes.

Le titre a conclu la séance du jour sur un repli de 2,8%.