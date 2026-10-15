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GTCR et Elliott vont racheter CCC Intelligent Solutions pour 6,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels d'assurance CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé jeudi qu'il allait être racheté dans le cadre d'une opération évaluée à environ 6,1 milliards de dollars par un consortium de sociétés d'investissement privées, dont GTCR et Elliott Investment Management.

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