GTCR et Elliott vont racheter CCC Intelligent Solutions pour 6,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels d'assurance CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé jeudi qu'il allait être racheté dans le cadre d'une opération évaluée à environ 6,1 milliards de dollars par un consortium de sociétés d'investissement privées, dont GTCR et Elliott Investment Management.