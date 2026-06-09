 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GSK va faire l'acquisition de Nuvalent
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 08:24

Le laboratoire britannique a conclu un accord pour racheter la société américaine Nuvalent pour un montant de 10,6 milliards de dollars, là où les rumeurs évoquaient une somme un peu moins importante autour de 9 milliards de dollars.

Pour GSK, cette opération de croissance externe s'inscrit dans sa stratégie consistant à acquérir des actifs ciblant des mécanismes biologiques validés et répondant de manière significative aux limites d'efficacité et/ou de tolérance des traitements standards actuels.

Nuvalent est une société biopharmaceutique basée à Boston, aux Etats-Unis, et spécialisée dans le développement de thérapies oncologiques de précision. Elle dispose principalement de trois produits dans le cancer du poumon.

Zidesamtinib et Neladalkib sont deux inhibiteurs de nouvelle génération pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules et sont à un stade avancé de développement. Ils ont également obtenu les désignations de Breakthrough Therapy et de médicament orphelin des autorités sanitaires américaines. Leurs dossiers sont en cours d'examen et des décisions sont attendues fin septembre pour le premier et fin novembre pour le second.

L'autre produit de Nuvalent est le NVL-330, actuellement en phase I pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.

Pour cette opération, GSK lancera dans les dix jours ouvrés une offre publique d'achat visant l'ensemble des actions de catégorie A et B de Nuvalent au prix de 124 dollars par action en numéraire. Le prix proposé représente une prime de 40% par rapport au dernier cours de clôture et une prime de 26% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 30 jours.

L'acquisition devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires de GSK dès 2027, s'ajouter à l'objectif de plus de 40 milliards de livres sterling de ventes en 2031 et renforcer le bénéfice opérationnel pendant la période de perte d'exclusivité du Dolutégravir (2028-2030).

GSK prévoit un effet positif sur le bénéfice opérationnel ajusté dès 2027 et sur le bénéfice par action ajusté à partir de 2029, en tenant compte des synergies et des réallocations de ressources. Si l'opération est finalisée au troisième trimestre 2026, elle entraînerait néanmoins une dilution limitée (de quelques points de pourcentage) du bénéfice par action ajusté en 2026, 2027 et 2028.

Valeurs associées

GSK
1 912,750 GBX LSE -0,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 09.06.2026 08:46 

    (Actualisé avec Publicis, Renault et Lufthansa) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi ... Lire la suite

  • Le logo d'Oxfam, à Glasgow, le 10 février 2018 ( AFP / Andy Buchanan )
    Les grandes entreprises européennes alimentent les inégalités, selon Oxfam
    information fournie par AFP 09.06.2026 08:26 

    Les 100 plus grandes entreprises européennes versent plus des deux tiers de leurs bénéfices à leurs actionnaires en moyenne, alimentant les inégalités et captant l'argent qui pourrait aller en investissements, dénonce mardi Oxfam, appelant à plafonner rémunérations ... Lire la suite

  • INTERPARFUMS SA : Le mouvement reste haussier
    INTERPARFUMS SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 09.06.2026 08:19 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEK BERRY )
    Chine: commerce robuste malgré la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.06.2026 08:15 

    La Chine a maintenu un commerce international vigoureux en mai, avec des résultats supérieurs aux attentes malgré la guerre au Moyen-Orient, ses exportations vers les Etats-Unis manifestant même une poussée significative dans la foulée de la venue de Donald Trump. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,05 -1,13%
2CRSI
54,4 0,00%
CAC 40
8 199,29 0,00%
AIR LIQUIDE
165,38 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,267 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank