GSK va faire l'acquisition de Nuvalent

Le laboratoire britannique a conclu un accord pour racheter la société américaine Nuvalent pour un montant de 10,6 milliards de dollars, là où les rumeurs évoquaient une somme un peu moins importante autour de 9 milliards de dollars.

Pour GSK, cette opération de croissance externe s'inscrit dans sa stratégie consistant à acquérir des actifs ciblant des mécanismes biologiques validés et répondant de manière significative aux limites d'efficacité et/ou de tolérance des traitements standards actuels.

Nuvalent est une société biopharmaceutique basée à Boston, aux Etats-Unis, et spécialisée dans le développement de thérapies oncologiques de précision. Elle dispose principalement de trois produits dans le cancer du poumon.

Zidesamtinib et Neladalkib sont deux inhibiteurs de nouvelle génération pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules et sont à un stade avancé de développement. Ils ont également obtenu les désignations de Breakthrough Therapy et de médicament orphelin des autorités sanitaires américaines. Leurs dossiers sont en cours d'examen et des décisions sont attendues fin septembre pour le premier et fin novembre pour le second.

L'autre produit de Nuvalent est le NVL-330, actuellement en phase I pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.

Pour cette opération, GSK lancera dans les dix jours ouvrés une offre publique d'achat visant l'ensemble des actions de catégorie A et B de Nuvalent au prix de 124 dollars par action en numéraire. Le prix proposé représente une prime de 40% par rapport au dernier cours de clôture et une prime de 26% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 30 jours.

L'acquisition devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires de GSK dès 2027, s'ajouter à l'objectif de plus de 40 milliards de livres sterling de ventes en 2031 et renforcer le bénéfice opérationnel pendant la période de perte d'exclusivité du Dolutégravir (2028-2030).

GSK prévoit un effet positif sur le bénéfice opérationnel ajusté dès 2027 et sur le bénéfice par action ajusté à partir de 2029, en tenant compte des synergies et des réallocations de ressources. Si l'opération est finalisée au troisième trimestre 2026, elle entraînerait néanmoins une dilution limitée (de quelques points de pourcentage) du bénéfice par action ajusté en 2026, 2027 et 2028.