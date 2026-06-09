GSK renforce son portefeuille anticancéreux grâce à l'acquisition de Nuvalent pour 10,6 milliards de dollars

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* L'accord valorise le développeur de médicaments anticancéreux Nuvalent à 124 dollars par action

* Cela représente une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de lundi de la société cotée aux États-Unis

* Le directeur général de GSK, Luke Miels, affirme que cet accord élargit l'éventail des traitements contre le cancer du poumon

* Le montant de l'opération marque une rupture avec les acquisitions complémentaires de moindre envergure habituellement réalisées par GSK

* L'action GSK clôture en légère baisse, tandis que celle de Nuvalent s'envole

(Mise à jour des cours au paragraphe 2) par Bhanvi Satija et Yadarisa Shabong

GSK GSK.L a accepté d'acquérir Nuvalent NUVL.O , un développeur de médicaments anticancéreux coté aux États-Unis, pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis plus d'une décennie. Cette opération marque un tournant stratégique sous la direction du nouveau directeur général Luke Miels, alors que la société britannique renforce son engagement dans le domaine de l'oncologie. Cette transaction entièrement en numéraire valorise Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport à son dernier cours de clôture. Les actions de Nuvalent, qui développe des médicaments contre le cancer du poumon, ont progressé de près de 40 % à la mi-journée. Les actions de GSK ont clôturé en légère baisse à Londres . Cette transaction marque une rupture avec les acquisitions « complémentaires » habituelles de GSK, Miels, qui a succédé à Emma Walmsley en janvier, cherchant à convaincre les investisseurs que le laboratoire pharmaceutique peut atteindre l'objectif ambitieux de 40 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires annuel d'ici 2031.

« C'est plus important que la fourchette habituelle car c'était inhabituel », a déclaré Luke Miels aux journalistes. « Il s'agit essentiellement de trois produits en un. »

Il a également précisé que les objectifs de chiffre d’affaires de GSK ne dépendaient pas de cette acquisition. James Eugene, analyste chez Verso Investment Management, a déclaré que l'ampleur de l'opération avait peut-être surpris les investisseurs, qui s'attendaient à des transactions de l'ordre de 2 à 4 milliards de dollars. La plus importante transaction de GSK au cours des 18 derniers mois avait été l'acquisition de RAPT Therapeutics pour 2,2 milliards de dollars.

Les analystes ont toutefois estimé que l'acquisition de Nuvalent était stratégiquement judicieuse, car elle ajoutait des actifs en phase avancée de développement dans le domaine du cancer, un secteur où GSK est déjà présent, et pourrait contribuer à compenser l'expiration prévue des brevets sur le VIH si les autorisations de mise sur le marché sont obtenues dans les délais.

« Nous considérons cette transaction comme une initiative audacieuse de la part du nouveau directeur général dans le domaine de l'oncologie, qui ajoute deux moteurs de croissance imminents », ont déclaré les analystes de Bank of America dans une note.

Cette transaction s'ajoute à un nombre croissant d'acquisitions par de grandes sociétés pharmaceutiques de thérapies prometteuses dans des domaines allant des traitements contre le cancer aux maladies rares et à l'obésité.

DÉVELOPPER UNE PRÉSENCE DANS LES TRAITEMENTS CONTRE LE CANCER

Luke Miels a déclaré que l'accord avec Nuvalent offrait « de nouvelles options thérapeutiques significatives » pour les patients atteints d'un cancer du poumon et créait une plateforme permettant de développer son conjugué anticorps-médicament expérimental Ris-Rez, actuellement en phase finale d'essais cliniques.

Il s'est engagé à accélérer le développement de nouveaux médicaments et à cibler de nouveaux actifs afin de renforcer le pipeline de GSK en phase avancée et de gérer l'expiration en 2028 du brevet de son médicament phare contre le VIH, le dolutégravir. GSK a conclu deux accords de moindre envergure cette année.

GSK a enregistré une hausse de 43 % des ventes de son portefeuille oncologique l'année dernière, pour atteindre un peu moins de 2 milliards de livres sterling, soit environ 6 % du total du groupe.

GSK cherche à réduire l'écart avec son concurrent anglo-suédois coté à Londres, AstraZeneca AZN.L , dont les ventes en oncologie ont représenté 44 % du total du groupe l'année dernière.

Hors trésorerie acquise, l'investissement total de GSK dans Nuvalent est estimé à 9,4 milliards de dollars et l'opération devrait contribuer au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation en 2027, ainsi qu'au bénéfice par action en 2029, a déclaré GSK.

UN POTENTIEL DE SUCCÈS MULTIPLE

Luke Miels a déclaré que GSK suivait Nuvalent depuis plus d'un an après que ses équipes d'oncologie et de développement commercial l'aient identifiée pour la première fois, et qu'elle était connue en interne sous le nom de « Nashville ».

Les données présentées par Nuvalent lors d'un grand congrès médical la semaine dernière l'ont convaincu que GSK devait conclure l'accord, a-t-il déclaré.

Les deux principaux médicaments de Nuvalent contre le cancer du poumon, le zidesamtinib et le neladalkib, viendront s'ajouter au portefeuille de produits de GSK sur le point d'être lancés, les décisions américaines concernant ces médicaments étant attendues en septembre et novembre. S'ils sont approuvés, les deux médicaments pourraient être commercialisés cette année et GSK estime qu'ils ont le potentiel de devenir des blockbusters multiples. BofA a déclaré que ces médicaments pourraient générer un chiffre d'affaires annuel maximal compris entre 3 et 4 milliards de dollars à eux deux.

James Eugene, de Verso, dont la société détient des actions de GSK, a déclaré qu'il faudrait surmonter les menaces concurrentielles pesant sur le neladalkib pour conquérir des parts de marché, notamment face au Lorbrena de Pfizer ( PFE.N ) et à l'Alecensa de Roche ( ROPC.S ), qui ciblent tous deux la mutation ALK.

L'accord ajoute également au portefeuille de GSK un médicament de phase précoce contre le cancer du poumon HER2 et plusieurs programmes de lutte contre le cancer encore au stade des essais en laboratoire.

L'accord, dont la finalisation est prévue au troisième trimestre 2026, sera financé principalement par des facilités de crédit nouvelles et existantes ainsi que par des liquidités, et pourrait entraîner une dilution de l'ordre d'un faible pourcentage à un chiffre du bénéfice par action entre 2026 et 2028, a déclaré GSK.