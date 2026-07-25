Syrie: 35 morts dans un accident de bus

Cette photo prise et diffusée par l’agence de presse officielle syrienne SANA le 25 juillet 2026 montre des personnes et des secouristes inspectant les dégâts sur les lieux de la collision meutrière entre deux bus sur la route reliant Damas à Deir Ezzor ( SANA / - )

Trente-cinq personnes sont mortes et 30 autres ont été blessées samedi dans la collision de deux bus, l'un des pires accidents routiers de ces dernières années en Syrie, selon l'agence de presse officielle Sana, qui cite un responsable du ministère de la Santé.

L'accident s'est produit dans la province de Homs, au centre du pays, à proximité d'Al-Soukhna sur la route reliant Damas à Deir Ezzor, selon l'agence Sana, qui n'en précise pas la cause.

Un certain nombre de passagers du premier bus appartenaient aux forces de sécurité intérieure, tandis que le second était occupé par des civils, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Selon la télévision d'Etat, le ministère de la Défense a affrété des hélicoptères pour transporter les victimes à l'hôpital.

Déplorant une "tragédie", le ministre chargé des situations d'urgence et des catastrophes, Raed al-Saleh, a souligné "l'urgence de s'attaquer aux défis accumulés par les infrastructures routières du pays, fragilisées par des années de négligence et par les dégâts infligés à divers secteurs des services publics".

Dans la même province, en 2020, au moins 32 personnes avaient trouvé la mort dans la collision d'un camion-citerne avec deux bus et d'autres véhicules.

En septembre dernier, au moins 12 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées lors de la collision entre leur bus et un camion-citerne dans le nord-est.

Cette photo prise et diffusée par l’agence de presse officielle syrienne SANA le 25 juillet 2026 montre des personnes et des secouristes inspectant les dégâts sur les lieux de la collision meurtrière entre deux bus sur la route reliant Damas à Deir Ezzor ( SANA / - )

Les infrastructures de la Syrie, dont ses routes, ont été très gravement endommagées par la guerre civile, entre 2011 et 2024, et le coût de la reconstruction a été évalué à plus de 216 milliards de dollars par la Banque mondiale.

Selon le directeur de l'Office général des transports routiers à Damas, Moaz Najjar, les autorités ont "donné pour consigne de prioriser l'entretien des routes de l'est", remarquant que "la plupart des routes sont en mauvais état et n'ont pas fait l'objet d'entretien depuis 15 ans", d'après la télévision d'Etat.

Plus tôt ce mois-ci, cinq personnes avaient été tuées et des dizaines avaient été blessées, pour la plupart de nationalité libanaise, quand leur bus revenant d'un pèlerinage en Arabie saoudite s'était renversé sur une autoroute de la province de Deraa, dans le sud de la Syrie, selon le ministère de la Santé libanais.

Les autorités locales avaient attribué cet accident à un excès de vitesse.

La Syrie est gouvernée par de nouvelles autorités depuis fin 2024 et la chute du président Bachar al-Assad, renversé par une coalition de rebelles islamistes.