GSK rachète un actif dans le myélome multiple à Chimagen

GSK annonce avoir conclu un accord pour acquérir auprès de Chimagen Biosciences un potentiel engageur de cellules T (TCE) trispécifique. Le laboratoire britannique prévoit de développer et de commercialiser cet actif dans le traitement du myélome multiple, le programme devant entrer en essais de phase I en 2027.

Selon GSK, les TCE ont montré une efficacité transformationnelle dans le myélome multiple, mais ont été associés à des profils de tolérabilité difficiles. L'actif de Chimagen est conçu pour répondre à ce problème en se liant aux lymphocytes T, tout en ciblant deux antigènes associés à la tumeur, sélectionnés de manière stratégique et validés.

Cette approche ciblée vise à obtenir une réponse plus profonde et plus durable que celle des TCE existants, ainsi qu'un profil de tolérabilité amélioré, ce qui pourrait permettre une adoption plus large et une utilisation plus précoce dans le traitement du myélome multiple.

Selon les termes de l'accord, GSK paiera un montant initial pour acquérir l'intégralité des droits mondiaux sur le programme TCE, et Chimagen sera aussi éligible à des paiements d'étape. L'accord présente une valeur potentielle totale pouvant atteindre 750 MUSD.

L'accord s'appuie sur la relation existante entre GSK et Chimagen, à la suite d'un accord antérieur portant sur l'acquisition de CMG1A46, un TCE double ciblant CD19 et CD20, actuellement en essais cliniques de phase I pour les cancers des cellules B et les maladies auto-immunes dépendantes des cellules B.

Le myélome multiple est le troisième cancer du sang le plus courant au monde, avec environ 180 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Bien que généralement considérée comme traitable, cette maladie n'est actuellement pas curable et devient souvent réfractaire aux traitements disponibles.