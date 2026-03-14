GSK et Amgen vont ajouter des médicaments à TrumpRx, selon Fox Business

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
GSK GSK.L et Amgen AMGN.O ajouteront leurs médicaments à TrumpRX, le site web de médicaments sur ordonnance lancé par l'administration du président Donald Trump, a rapporté Fox Business vendredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer