GSK et Amgen vont ajouter des médicaments à TrumpRx, selon Fox Business

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GSK GSK.L et Amgen AMGN.O ajouteront leurs médicaments à TrumpRX, le site web de médicaments sur ordonnance lancé par l'administration du président Donald Trump, a rapporté Fox Business vendredi.