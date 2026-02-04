Zone euro: L'inflation ralentit à 1,7% sur un an en janvier

par Francesco Canepa

L'inflation dans la zone euro a ralenti comme ‍prévu en janvier, entrant dans une phase de faiblesse qui, selon la plupart des économistes, devrait ‌durer au moins un an et inciter la Banque centrale européenne (BCE) à maintenir ses taux ​inchangés.

L'inflation dans les 21 pays qui partagent ⁠l'euro s'est établie à 1,7% en janvier sur un an, son plus bas niveau ⁠depuis septembre ‍2024, contre 2% (révisé) en décembre 2025, en ⁠raison notamment de la baisse des prix de l'énergie.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts ​volatils de l'alimentation, de l'énergie, de l'alcool et du tabac a ralenti à 2,2% en janvier, ⁠contre 2,3% un mois plus tôt, les ​prix dans le secteur des services ​continuant de baisser.

Ces ​chiffres sont conformes aux prévisions des économistes et ​ne devraient pas entraîner ⁠de réaction immédiate de la part de la BCE, qui est supposée maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi et pour le reste de l'année.

La ‌banque centrale s'attend à une inflation légèrement inférieure à son objectif de 2% en 2026 et 2027, avant de revenir à ce niveau en 2028.

(Rédigé par Francesco Canepa, version française Diana Mandiá, édité ‌par Kate Entringer)