 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: L'inflation ralentit à 1,7% sur un an en janvier
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:29

Des touristes accèdent à la zone d'observation de la fontaine de Trevi à Rome

Des touristes accèdent à la zone d'observation de la fontaine de Trevi à Rome

par Francesco Canepa

L'inflation dans la zone euro a ralenti comme ‍prévu en janvier, entrant dans une phase de faiblesse qui, selon la plupart des économistes, devrait ‌durer au moins un an et inciter la Banque centrale européenne (BCE) à maintenir ses taux ​inchangés.

L'inflation dans les 21 pays qui partagent ⁠l'euro s'est établie à 1,7% en janvier sur un an, son plus bas niveau ⁠depuis septembre ‍2024, contre 2% (révisé) en décembre 2025, en ⁠raison notamment de la baisse des prix de l'énergie.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts ​volatils de l'alimentation, de l'énergie, de l'alcool et du tabac a ralenti à 2,2% en janvier, ⁠contre 2,3% un mois plus tôt, les ​prix dans le secteur des services ​continuant de baisser.

Ces ​chiffres sont conformes aux prévisions des économistes et ​ne devraient pas entraîner ⁠de réaction immédiate de la part de la BCE, qui est supposée maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi et pour le reste de l'année.

La ‌banque centrale s'attend à une inflation légèrement inférieure à son objectif de 2% en 2026 et 2027, avant de revenir à ce niveau en 2028.

(Rédigé par Francesco Canepa, version française Diana Mandiá, édité ‌par Kate Entringer)

BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Croquis d'audience de Marius Borg Hoiby (c) entouré de ses avocats Ellen Holager Andenaes et Petar Sekulic, mardi lors de la première audience de son procès à Oslo, le 3 février 2026 ( NTB / Ole Berg-Rusten )
    Au procès pour viols du fils de la princesse de Norvège, une victime présumée suspecte avoir été droguée
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:04 

    Une victime présumée de Marius Borg Høiby s'est dite mercredi convaincue "à 100%" d'avoir été droguée avant, selon l'accusation, d'être violée par le fils de la princesse héritière de Norvège dans un domaine royal en 2018. Né d'une relation antérieure au mariage ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.02.2026 12:01 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

  • Un homme prosté sur le corps d'une personne tuée dans une frappe israélienne, à l'hôpital Al-Chifa le 4 février 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Frappes israéliennes meurtrières à Gaza, le poste frontalier de Rafah entrouvert
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:00 

    Des bombardements israéliens ont fait mercredi 17 morts selon la Défense civile de Gaza, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. La Défense civile ... Lire la suite

  • L'inflation a ralenti en janvier dans la zone euro, s'affichant à 1,7% sur un an ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Zone euro: l'inflation ralentit à 1,7% en janvier
    information fournie par AFP 04.02.2026 11:57 

    L'inflation a ralenti en janvier dans la zone euro, s'affichant à 1,7% sur un an, selon la première estimation mensuelle publiée mercredi par Eurostat. Ce chiffre est conforme aux attentes des économistes sondés par Factset et Bloomberg. En décembre, le taux d'inflation ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank