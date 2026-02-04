Zone euro: L'inflation ralentit à 1,7% sur un an en janvier

Des touristes accèdent à la zone d'observation de la fontaine de Trevi à Rome
par Francesco Canepa
L'inflation dans la zone euro a ralenti comme prévu en janvier, entrant dans une phase de faiblesse qui, selon la plupart des économistes, devrait durer au moins un an et inciter la Banque centrale européenne (BCE) à maintenir ses taux inchangés.
L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 1,7% en janvier sur un an, son plus bas niveau depuis septembre 2024, contre 2% (révisé) en décembre 2025, en raison notamment de la baisse des prix de l'énergie.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, de l'énergie, de l'alcool et du tabac a ralenti à 2,2% en janvier, contre 2,3% un mois plus tôt, les prix dans le secteur des services continuant de baisser.
Ces chiffres sont conformes aux prévisions des économistes et ne devraient pas entraîner de réaction immédiate de la part de la BCE, qui est supposée maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi et pour le reste de l'année.
La banque centrale s'attend à une inflation légèrement inférieure à son objectif de 2% en 2026 et 2027, avant de revenir à ce niveau en 2028.
(Rédigé par Francesco Canepa, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)
