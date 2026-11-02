Groupe Premium s'offre Sanso Longchamp AM et vise 30 milliards d'euros d'encours

(Zonebourse.com) - Groupe Premium annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Sanso Longchamp AM et de son rapprochement avec Flornoy Ferri, société de gestion du groupe. Cette opération, envisagée pour le 1er trimestre 2027, portera les encours sous gestion de groupe Premium à plus de 30 milliards d'euros, confortant ainsi sa position de leader de la gestion de patrimoine en France et en Italie.

Le projet prévoit le rapprochement de Sanso Longchamp AM avec Flornoy Ferri.

L'acquisition s'accompagnera du réinvestissement des managers, dont David Armstrong et David Kalfon, au sein de groupe Premium. Les deux dirigeants prendront des fonctions de direction au sein du nouvel ensemble.

Le nouvel ensemble réunira près de 100 collaborateurs autour d'une ambition partagée : bâtir une société de gestion entrepreneuriale capable de rivaliser avec des acteurs de plus grande taille, tout en préservant l'agilité, l'indépendance des convictions de gestion et la qualité de service qui caractérisent les deux maisons.

Des expertises complémentaires en gestion d'actifs et en gestion privée

Flornoy Ferri, qui gère 5,4 MdsEUR d'encours, apporte son expertise obligataire et une gestion privée de conviction, fondée sur l'accompagnement patrimonial sur mesure. Ses équipes construisent des allocations adaptées aux objectifs, à l'horizon d'investissement et au profil de risque de chaque client, en gestion sous mandat ou en fonds dédiés et dans une architecture ouverte. La société s'appuie également sur ses relations de long terme avec les partenaires assureurs du groupe.

Sanso Longchamp AM, avec 4,2 MdsEUR d'encours, apporte notamment une expertise reconnue en actions européennes, en solutions d'investissement quantitatives et en gestion déléguée via les fonds Dalton. Son offre couvre également la gestion obligataire, le capital-investissement, les produits complexes et la fiducie.

Une offre élargie au service d'une clientèle diversifiée

La complémentarité des expertises permettra de proposer une gamme complète de solutions d'investissement pour répondre aux besoins de l'ensemble des clientèles.

Le nouvel ensemble continuera le développement de sa clientèle externe de CGP, d'investisseurs particuliers, d'institutionnels, de fondations et congrégations, de plateformes et de family offices tout en s'appuyant sur les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine de groupe Premium et ses partenaires assureurs. La présence de Sanso Longchamp AM dans plusieurs pays européens, avec une empreinte forte en Italie, contribuera à la poursuite du développement européen du groupe.

La finalisation de l'acquisition et du rapprochement avec Flornoy Ferri est envisagée au 1er trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires de l'AMF et de la levée des conditions suspensives usuelles.

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