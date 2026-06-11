GROUPE LDLC : RÉSULTATS ANNUELS 2025-2026

LIMONEST, LE 11 JUIN 2026 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDÉ DE 554,1 M€, EN CROISSANCE DE +3,7%

TAUX DE MARGE BRUTE DE 24,5%, AU-DELÀ DU NIVEAU NORMATIF DU GROUPE

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION DE 24,2 M€ (EN HAUSSE DE +22,7 M€)

RÉSULTAT NET POSITIF À 10,2 M€, EN PROGRESSION DE +21,1 M€

PROPOSITION DE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE DE 0,73 € PAR ACTION

RELÈVEMENT DE +1 POINT DE LA FOURCHETTE DE MAARGE BRUTE NORMATIVE ET MAINTIEN D'UNE SOLIDE RENTABILITÉ VISÉE EN 2026-2027

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Comme annoncé, l'exercice 2025-2026 se traduit par une profitabilité record hors période COVID, avec une marge brute de 24,5% et une progression soutenue de l'excédent brut d'exploitation qui s'élève à 24,2 M€.

Cette performance reflète à la fois l'évolution de notre mix avec, notamment, la montée en puissance de la marketplace Rue du Commerce, l'impact des actions engagées sur notre structure de coûts et le travail effectué sur l'ensemble de nos approvisionnements grâce à la solidité financière du Groupe qui lui a permis de sécuriser ses stocks.

Au regard de ces résultats, le Groupe LDLC proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,73 euro au titre de l'exercice 2025-2026.

Pour l'exercice en cours, si les niveaux d'activité pourraient continuer à être affectés négativement par un contexte global de marché encore incertain, notamment l'absence de nouveaux lancements de cartes graphiques par Nvidia et les tensions tarifaires sur certains composants, nous sommes confiants dans notre capacité à maintenir un niveau de rentabilité dans le prolongement de la performance réalisée en 2025-2026. »

Les comptes consolidés du Groupe LDLC et les comptes annuels de la société Groupe LDLC au 31 mars 2026 ont été arrêtés par le Directoire puis examinés par le Conseil de Surveillance lors de leurs réunions respectives du 11 juin 2026. Les procédures d'audit ont été effectuées et les rapports d'audit relatifs à la certification des comptes consolidés du Groupe LDLC et des comptes annuels de la société Groupe LDLC au 31 mars 2026 ont été émis sans réserve.

SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2025-2026

COMPTE DE RÉSULTAT ANNUEL SIMPLIFIÉ (1 ER AVRIL AU 31 MARS)

En M€ - Chiffres audités 2025-2026 S1

2025-2026 S2

2025-2026 2024-2025 Variation 12 mois 6 mois 6 mois 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 554,1 266,8 287,3 534,5 +19,6 Marge brute 135,6 60,0 75,6 113,0 +22,6 % marge brute 24,5% 22,5% 26,3% 21,1% +3,4 pts Excédent brut d'exploitation 1 24,2 8,4 15,8 1,5 +22,7 % marge EBE 4,4% 3,2% 5,5% 0,3% +4,1 pts Résultat d'exploitation 2 15,5 4,4 11,1 -7,3 +22,8 Résultat financier -2,6 -2,6 0,0 -1,0 -1,6 Résultat exceptionnel +0,9 0,2 0,7 -5,9 +6,8 Impôt -3,5 -0,5 -3,0 3,5 -7,0 Résultat net – part du Groupe 10,2 1,5 8,7 -10,9 +21,1

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition + dotations & reprises aux amortissements et provisions.

2 après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition de 0 K€ en 2025-2026 (36 K€ en 2024-2025).

Chiffre d'affaires annuel de 554,1 M€

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 554,1 M€ sur l'exercice 2025-2026, en hausse de +3,7% (+3,3% à périmètre constant).

Le chiffre d'affaires des activités BtoC s'élève à 395,4 M€, en hausse de +4,5% (+4,0% à périmètre constant) malgré une fin d'exercice impactée par l'absence de lancement de nouveaux modèles de cartes graphiques par Nvidia et, dans une moindre mesure, le report d'achats consécutif à la hausse des prix de certains composants.

Le volume d'affaires du Groupe, intégrant le réseau de franchises LDLC ainsi que les places de marché LDLC et Rue du Commerce, atteint 601,1 M€, en progression de +6,2% en données publiées, intégrant 32,3 M€ générés par Rue du Commerce dont la marketplace affiche une excellente dynamique sur l'exercice (+116%).

Le chiffre d'affaires des activités BtoB ressort à 146,3 M€ en croissance de +1,4%, affichant une accélération séquentielle de sa croissance au cours de l'exercice.

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires de 12,3 M€ contre 11,9 M€ sur l'exercice précédent, soit une progression de +3,6% portée par L'Armoire de Bébé qui enregistre une croissance de +13,0% de ses ventes.

En 2025-2026, 416 000 comptes clients (BtoC et BtoB, hors magasins) ont été ouverts contre 350 000 en 2024-2025. Le panier moyen Groupe correspondant est en légère hausse à 503 € HT (498 € HT en 2024-2025).

Hausse significative du taux de marge brute à 24,5% : +3,4 points sur 12 mois

La marge brute s'élève à 135,6 M€ sur l'exercice 2025-2026, en hausse de +20,0% par rapport à 2024-2025.

Le taux de marge brute ressort ainsi à 24,5% (contre 21,1% en 2024-2025), significativement supérieur à la fourchette normative du Groupe (21% - 22%). Cette forte progression reflète à la fois le travail du Groupe LDLC sur l'amélioration continue de ses process d'achats, les effets structurels liés notamment à la montée en puissance de l'activité marketplace de Rue du Commerce, et également un effet plus ponctuel, résultant du travail sur les stocks dans un contexte de hausse des prix. Cet effet est particulièrement visible au 2 nd semestre qui affiche un taux de marge brute de 26,3% comparé à 22,5% enregistré au 1 er semestre.

Redressement de l'excédent brut d'exploitation à 24,2 M€ : marge d'EBE en hausse de +4,1 points

L'excédent brut d'exploitation ressort à 24,2 M€ en 2025-2026, en hausse de +22,7 M€ par rapport à l'exercice précédent. Cette amélioration significative reflète à la fois la forte progression de la marge brute et l'impact des mesures organisationnelles et de rationalisation des coûts mises en place sur les deux derniers exercices. La marge d'EBE ressort ainsi à 4,4% (5,5% au 2 nd semestre) comparé à 0,3% en 2024-2025.

Le plan d'adaptation de l'organisation, effectif depuis juillet 2025, se traduit par une baisse de -8,2% des charges de personnel, ramenées à 10,6% du chiffre d'affaires contre 12,0% sur l'exercice précédent. Parallèlement, le Groupe a maintenu une politique d'investissements ciblés sur ses leviers de croissance et de création de valeur, en renforçant notamment les dépenses marketing et publicitaires, en particulier pour accompagner le développement de Rue du Commerce et le lancement de la boutique LDLC Paris Madeleine.

Le résultat d'exploitation ressort à 15,5 M€ (contre -7,3 M€ en 2024-2025) après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et dépréciations des écarts d'acquisitions de 8,7 M€ (contre 8,8 M€ en 2024-2025).

Le résultat financier s'établit à -2,6 M€ comparé à -1,0 M€ en 2024-2025, du fait notamment de la comptabilisation de provisions ponctuelles, sans impact sur la trésorerie, portant sur certains investissements financiers du Groupe.

Le résultat net part du Groupe progresse de +21,1 M€ pour atteindre 10,2 M€ (contre -10,9 M€ en 2024-2025) intégrant une charge d'impôts de -3,5 M€ et un résultat exceptionnel de +0,9 M€.

BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF – En M€ 31/03

2025-26 31/03

2024-25 PASSIF – En M€ 31/03

2025-26 31/03

2024-25 Actif immobilisé 95,3 101,8 Capitaux propres 100,3 90,2 Stocks 116,5 70,7 Provisions pour risques et charges 7,1 12,2 Comptes clients 25,2 25,8 Emprunts et dettes financières 49,3 43,1 Autres créances 21,3 28,7 Dettes fournisseurs 71,2 83,1 Disponibilités 7,1 37,0 Autres dettes 37,5 35,4 TOTAL 265,4 263,9 TOTAL 265,4 263,9

Une structure financière qui reste solide

Dans un contexte de hausse des prix, le Groupe LDLC a décidé de renforcer ses niveaux de stocks, afin de sécuriser ses approvisionnements, préserver ses marges futures et surperformer le marché dans un environnement complexe. Cette politique prudente de gestion des achats et des approvisionnements, rendue possible par la solidité de l'assise financière du Groupe, explique en grande partie la hausse ponctuelle du besoin en fonds de roulement (+48,6 M€), conduisant à un flux de trésorerie lié à l'exploitation négatif de -32,1 M€ sur l'exercice.

Les flux de trésorerie liés aux investissements sont limités et ressortent à -4,0 M€ sur la période, dont -4,3 M€ liés aux CAPEX.

Au cours de l'exercice, le Groupe LDLC a procédé à des remboursements d'emprunts à hauteur de 12,2 M€ et contracté de nouveaux emprunts pour un montant de 4,0 M€.

Sous l'effet de la politique proactive d'approvisionnement, la dette financière nette ressort à 42,2 M€ (vs 6,1 M€ au 31 mars 2025) du fait de la politique de sécurisation des stocks.

La situation financière du Groupe LDLC demeure solide : les capitaux propres s'élèvent à 100,3 M€, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 7,1 M€. En outre, le niveau de stocks, constitués stratégiquement dans un contexte de hausse des prix, devrait se normaliser progressivement au rythme de leur écoulement, contribuant à améliorer la génération de trésorerie dès l'exercice en cours.

DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2025-2026

Compte tenu d'un niveau de profitabilité significativement amélioré et confiant pour l'exercice en cours, le Groupe LDLC a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 25 septembre 2026 le versement d'un dividende de 0,73 € par action au titre de l'exercice 2025-2026, soit un rendement de 6,3% sur la base du cours de Bourse moyen de l'exercice 2025-2026.

Sous réserve du vote favorable de l'Assemblée Générale et de la décision du Directoire, le dividende serait détaché le 5 octobre 2026 et mis en paiement le 7 octobre 2026.

PERSPECTIVES

L'exercice en cours sera très probablement marqué par un recul significatif du chiffre d'affaires, principalement lié au décalage de la sortie de nouveaux produits porteurs vers fin 2027, ainsi qu'à un environnement tarifaire toujours susceptible de peser sur la demande. Ce décalage, par nature temporaire, constitue un report d'activité plutôt qu'une érosion de la demande. En effet, de nouvelles offres technologiques, à l'image des plateformes RTX Spark dédiées à l'intelligence artificielle en local, sont appelées à soutenir les ventes, en particulier sur le segment professionnel.

Néanmoins, le Groupe LDLC dispose de solides leviers pour préserver sa marge d'EBE dans la continuité de l'exercice 2025-2026 : la discipline de gestion privilégiant la marge aux volumes, le travail réalisé sur les stocks et l'impact en année pleine des mesures mises en œuvre en 2025-2026. La poursuite de l'optimisation des coûts, notamment à travers l'arrêt des activités de L'École LDLC et de VR Studio, devrait également contribuer à soutenir la rentabilité.

Par ailleurs, au-delà des effets de contexte toujours attendus sur la marge brute de l'exercice en cours, et compte tenu de la montée en puissance de Rue du Commerce et de l'optimisation de la stratégie d'approvisionnement, le Groupe LDLC relève sa fourchette de marge brute normative à 22%-23% (comparée à la fourchette précédente de 21%-22%).

À moyen terme, le Groupe LDLC demeure confiant dans ses perspectives de croissance rentable. Le renouvellement des gammes de produits, associé aux évolutions liées à l'intelligence artificielle, devrait soutenir la dynamique de remplacement des équipements de manière durable, tant sur le segment grand public que professionnel. Le développement du BtoB ainsi que la montée en puissance de la marketplace constituent également des relais de croissance appelés à soutenir la trajectoire du Groupe.

CALENDRIER PROVISOIRE DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Publications* Dates Réunions d'information Chiffre d'affaires T1 2026-2027 30 juillet 2026 Assemblée Générale Annuelle 25 septembre 2026 Chiffre d'affaires T2 2026-2027 29 octobre 2026 Résultats semestriels 2026-2027 10 décembre 2026 11 décembre 2026 Chiffre d'affaires T3 2026-2027 28 janvier 2027 Chiffre d'affaires T4 2026-2027 29 avril 2027 Résultats annuels 2026-2027 10 juin 2027 11 juin 2027

*Diffusion après clôture de la Bourse

Prochain rendez-vous :

Le 12 juin 2026 à 10h00 – Réunion de présentation des résultats annuels 2025-2026

Boutique LDLC, 21 Place de la Madeleine, Paris 8 ème

Prochain communiqué :

Le 30 juillet 2026 après Bourse, chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026-2027

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82