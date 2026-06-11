Groupe LDLC renoue avec les bénéfices

Le spécialiste de la distribution de matériel informatique et high-tech a publié des résultats en nette progression pour son exercice clos (2025-2026), marqués par un retour dans le vert, une rentabilité supérieure aux attentes et un dividende.

Sur l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires consolidé de LDLC s'est établi à 554,1 millions d'euros, en progression de 3,7% ( 3,3% à périmètre constant).

Le pôle BtoC (Grand Public) est resté le principal moteur avec des ventes à 395,4 MEUR ( 4,5%), et ce, malgré un contexte freiné en fin d'année par l'absence de nouveautés chez Nvidia et la hausse du prix des composants.

Le pôle BtoB (Entreprises) a enregistré une croissance de 1,4% à 146,3 MEUR, affichant une accélération en cours d'année. Le volume d'affaires global, qui intègre les franchises et les places de marché, a quant à lui grimpé de 6,2% pour atteindre 601,1 MEUR, soutenu par l'excellente dynamique de la marketplace de Rue du Commerce ( 116%).

Hausse des marges et rentabilité retrouvée

La marge brute a bondi de 20% pour s'établir à 135,6 MEUR. Le taux de marge brute est ainsi ressorti à 24,5% (contre 21,1% en 2024-2025), dépassant largement la fourchette normative historique du groupe (21-22%). Cette performance s'explique par l'optimisation des achats, la montée en puissance de Rue du Commerce et la revalorisation des stocks.

En parallèle, le plan de rationalisation des coûts et d'adaptation de l'organisation, effectif depuis juillet 2025, a porté ses fruits : les charges de personnel ont reculé de 8,2%.

Grâce à cette double dynamique, les indicateurs de rentabilité se sont fortement redressés. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) a atteint 24,2 MEUR (contre 1,5 MEUR sur l'exercice précédent), soit une marge d'EBE de 4,4% (5,5% au second semestre). De son côté, le résultat d'exploitation est redevenu largement positif à 15,5 MEUR (contre une perte de 7,3 MEUR en 2024-2025). Enfin, le résultat net part du groupe s'est élevé à 10,2 MEUR, effaçant la perte nette de 10,9 MEUR lors de l'exercice précédent.

Une structure financière solide malgré le stockage stratégique

Pour faire face à la hausse des prix et sécuriser ses approvisionnements, LDLC a fait le choix délibéré de gonfler ses stocks. Cette politique proactive a pesé mécaniquement sur la trésorerie à court terme : le besoin en fonds de roulement (BFR) a augmenté de 48,6 MEUR, entraînant un flux de trésorerie d'exploitation négatif de 32,1 MEUR.

Les investissements (CAPEX) sont restés maîtrisés à -4,3 MEUR. Sur le plan du financement, le groupe a remboursé 12,2 MEUR d'emprunts et contracté 4 MEUR de nouvelles lignes. En conséquence, la dette financière nette est remontée à 42,2 MEUR (contre 6,1 MEUR un an plus tôt).

Le bilan demeure toutefois robuste avec 100,3 MEUR de capitaux propres et une trésorerie disponible de 7,1 MEUR. La direction précise que le niveau des stocks se normalisera progressivement au fil de leur écoulement, ce qui viendra soutenir la génération de cash dès l'exercice en cours.

Retour du dividende : un rendement de 6,3%

Fort de ce redressement, le groupe LDLC va proposer à l'Assemblée Générale du 25 septembre 2026 le versement d'un dividende de 0,73 EUR par action. Sur la base du cours de bourse moyen de l'exercice, cela représente un rendement attractif de 6,3%. Le détachement interviendrait le 5 octobre pour une mise en paiement le 7 octobre 2026.

Perspectives : prudence à court terme, confiance à moyen terme

Pour l'exercice en cours, LDLC anticipe un recul significatif de son chiffre d'affaires, pénalisé par le report à fin 2027 des lancements de nouveaux produits majeurs et un environnement tarifaire complexe.

La direction se veut rassurante et évoque un simple report d'activité plutôt qu'une baisse structurelle de la demande. Elle compte s'appuyer sur l'essor de l'intelligence artificielle en local (plateformes RTX Spark) pour soutenir le segment BtoB.

Signe de sa confiance et de la montée en puissance de Rue du Commerce, le groupe LDLC a relevé sa fourchette de marge brute normative à 22-23% (contre 21-22% auparavant). À moyen terme, le cycle de renouvellement des équipements stimulé par l'IA et le développement du BtoB font rester le groupe confiant dans sa trajectoire de croissance rentable.