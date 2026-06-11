Groupe ADP a procédé à une émission obligataire de €600 mlns

Aeroport de Paris SA ADP.PA :
* A PROCÉDÉ AVEC SUCCÈS À UNE NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE POUR UN MONTANT DE 600 MILLIONS D'EUROS
* MATURITÉ: 9 ANS; COUPON ANNUEL: 3,875%; DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON: 17/06/2026; DATE D'ÉCHÉANCE: 17/06/2035
* LE PRODUIT NET DE CETTE ÉMISSION SERA UTILISÉ POUR FINANCER LES BESOINS GÉNÉRAUX DU GROUPE, Y COMPRIS LE REFINANCEMENT DES ÉCHÉANCES À VENIR
Texte original nFWN42J00L Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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