Grolleau : La montée en puissance se confirme

Publication du chiffre d’affaires S1 2026
Grolleau publie un chiffre d'affaires S1 2026 de 28,5 M€, en croissance de +17,0% par rapport au S1 2025 en proforma (24,4 M€). Cette performance, supérieure au rythme annuel que nous attendons (+14,5%), est portée par les pôles Télécom & Data et Energie & Industrie, qui font plus que compenser le repli attendu de l'activité Smart City. Fait notable, le groupe anticipe une amélioration de son EBITDA semestriel (vs 0,6 M€ au S1 2025 en publié), signe que le levier opérationnel commence à jouer sur des volumes en forte hausse.
Recommandation
À la suite de la mise à jour de notre modèle, nous maintenons notre objectif de cours à 5,50 € ainsi que notre recommandation à Achat sur le titre.
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