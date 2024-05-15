Greenvolt obtient de GVK Omega une mise à jour des conditions de l'offre publique d'achat

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
GVK Omega, S.G.P.S., Unipessoal, Lda..:
* LUNDI, GREENVOLT GVOLT.LS A MIS À JOUR L'ÉTAT DE LA VÉRIFICATION DES CONDITIONS ÉNUMÉRÉES DANS L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT GÉNÉRALE ET VOLONTAIRE SUR LES ACTIONS CORRESPONDANT AU CAPITAL SOCIAL DE GREENVOLT
* IL N'EST PAS PRÉVU QUE LES CONDITIONS ÉNONCÉES AUX ALINÉAS (H) ET (I) DU PARAGRAPHE 4 DE L'ANNONCE PRÉLIMINAIRE S'APPLIQUENT À L'OFFRE
* DANS LE CADRE DES ACCORDS D'ACHAT ET DE VENTE CONCLUS LE 21 DÉCEMBRE 2023 AVEC LES ACTIONNAIRES VENDEURS, L'OFFRANT LEUR A NOTIFIÉ QUE LE TRANSFERT DES ACTIONS DE GREENVOLT DANS LE CADRE DES ACCORDS D'ACHAT D'ACTIONS AURA LIEU LE 31 MAI
* LES ACTIONNAIRES VENDEURS ONT CONFIRMÉ LA DATE DE TRANSFERT DES ACTIONS
* LA CONTREPARTIE À PAYER PAR L'OFFRANT À CHACUN DES ACTIONNAIRES VENDEURS SELON LES TERMES DES ACCORDS D'ACHAT D'ACTIONS EST DE 8,30 EUR/SHR, À PAYER EN ESPÈCES
* À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, L'OFFRANT NE VERSERA AUX ACTIONNAIRES VENDEURS AUCUNE COMMISSION DE COCHAGE
* PAR CONSÉQUENT, LA CONTREPARTIE OFFERTE DANS LE CADRE DE L'OFFRE SERA DE 8,30 EUR/SHR
Texte source: https://tinyurl.com/2jfmjhtv,
Autres informations sur la société: GVOLT.LS
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