Green solutions : watt else ?

Sycomore AM

La transition écologique s'impose comme une réponse stratégique aux enjeux de souveraineté, en renforçant l'indépendance énergétique, l'accès aux ressources, la résilience des industries et des infrastructures critiques. L'accélération de l'adoption de l'IA change également la donne. Anne Claire Abadie et Thibault Renoux, Gérants du fonds Sycomore Global Eco Solutions, décryptent toutes ces dynamiques.

Quelles sont aujourd'hui vos principales convictions de marché ?

Après un excès d'engouement à la suite de l'élection de Biden et un pessimisme exagéré après l'investiture de Trump, les éco solutions sont selon nous argement sous-estimées avec un sentiment négatif qui persiste. Or, la thématique surperforme depuis 1 an (+20% vs indice MSCI World à +9%). Nous observons aujourd'hui une inflexion du narratif, qui bascule de la lutte contre le dérèglement climatique vers un enjeu structurant de souveraineté, de sécurisation et d'indépendance . Les pouvoirs publics s'en saisissent de manière croissante. Cette évolution marque un changement de régime : au delà de l'impératif climatique, les États intègrent pleinement la sécurisation des chaînes de valeur critiques comme priorité stratégique . Parallèlement, l'univers des solutions environnementales apparaît comme un levier majeur de création de valeur et concentre une part essentielle des réponses.

Ces dynamiques sont déjà tangibles. Aux États-Unis, les annonces de mégaprojets industriels — notamment dans les semi-conducteurs et les sciences de la vie — ont dépassé 1 000 milliards de dollars en 2025, soit près de dix fois leur niveau d'il y a quatre ans. En Europe, l'Allemagne a engagé un plan de 500 milliards d'euros pour moderniser ses infrastructures. Dans ce contexte, l es secteurs liés aux réseaux, aux équipements industriels, au transport — en particulier le rail — ou encore au traitement des ressources apparaissent comme des bénéficiaires directs de cette nouvelle donne. (...)

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