Green Plains profite de l'accord de vente de l'usine d'éthanol du Tennessee au fabricant de biocarburants POET

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de la société de bioraffinage Green Plains GPRE.O augmentent de 8 % à 10,75 $ dans les échanges prolongés

** La société conclut un accord avec le producteur de biocarburants POET pour vendre son usine d'éthanol Obion, située dans le Tennessee, pour 190 millions de dollars en espèces ** Le produit de la vente sera utilisé pour rembourser la dette intermédiaire due en 2026 et améliorer les liquidités

** Cette cession... nous permet également de rembourser entièrement nos obligations mezzanine de second rang - une étape importante pour améliorer notre flexibilité financière et faire progresser la stratégie de réduction des émissions de carbone de Green Plains" - Chris Osowski, directrice générale de Green Plains

** La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre

** GPRE annonce également la conclusion de son processus d'examen stratégique, qui a débuté en février 2024

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~5% depuis le début de l'année