GoTo, en Indonésie, enregistre son premier bénéfice trimestriel depuis la fusion entre Gojek et Tokopedia, grâce aux mesures de réduction des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du deuxième paragraphe)

La société indonésienne GoTo GOTO.JK a annoncé mardi sontout premier bénéfice net trimestriel , marquant un tournant majeur pour le groupe de VTC, alors que la forte croissance de son chiffre d'affaires et le resserrement du contrôle des coûts commencent à porter leurs fruits.

Créé en 2021 à la suite de la fusion entre Gojek et Tokopedia , GoTo a depuis peiné à dégager des bénéfices face à une concurrence féroce et à des dépenses élevées.

La société a enregistré un bénéfice net de 171 milliards de roupies (9,94 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 367 milliards de roupies au cours de la même période l'année dernière.

GoTo, qui propose des services de VTC, de livraison de repas, de logistique et de services financiers, a déclaré que son chiffre d'affaires net du premier trimestre avait augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 5,3 billions de roupies.

La croissance du chiffre d'affaires a largement dépassé la hausse des coûts dans les secteurs de la fintech et des services à la demande, les coûts de service ayant également baissé grâce à la mise en place de la stratégie technologique et d'IA, a déclaré Simon Ho, directeur financier du groupe GoTo.

La société a enregistré un bénéfice attribuable de 257 ,94 milliards de roupies pour le trimestre,contre une perte de 283,33 milliards de roupies l'année dernière.

GoTo a également réitéré ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'année, comprises entre 3 200 milliards et 3 400 milliards de roupies, invoquant les récentes incertitudes macroéconomiques mondiales.

La société indonésienne, soutenue par le groupe japonais SoftBank 9984.T et le fonds souverain singapourien GIC, a déjà faitl'objet de rumeursde fusion avecson rivalsingapourien Grab GRAB.O , bien qu'aucun accord n'ait été annoncé.

(1 $ = 17 210,0000 roupies)