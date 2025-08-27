Google va investir 9 milliards de dollars supplémentaires dans l'infrastructure de l'IA en Virginie

Le géant de la technologie Google a déclaré mercredi qu'il investirait 9 milliards de dollars supplémentaires en Virginie jusqu'en 2026 dans des infrastructures de cloud et d'IA.