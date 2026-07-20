Google prévoit une nouvelle puce pour exécuter plus efficacement les modèles Gemini, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google développe actuellement une nouvelle puce pour serveurs qui intégrerait directement dans le matériel des éléments de son modèle Gemini, dans le but de fournir plus efficacement ses modèles d’IA aux utilisateurs, a rapporté lundi le site The Information, citant des sources proches du dossier.

La société GOOGL.O , filiale d'Alphabet, espère que cette nouvelle puce, surnommée officieusement « Frozen v2 », contribuera à résoudre la pénurie de capacité de calcul en IA qui a alimenté des tensions internes et poussé Google Cloud à refuser des contrats avec des clients externes, précise l'article.

L'action Alphabet a progressé de 3% en début de séance.

Voici quelques détails:

* Google prévoit de déployer cette puce dès 2028, bien que les ingénieurs soient encore en train de finaliser sa conception et de déterminer la quantité d’informations sur les modèles qui y sera intégrée, précise l’article.

* Cette puce pourrait être six à dix fois plus efficace que les dernières puces d’IA sur mesure de Google, si l’on se base sur le nombre de tokens d’IA traités par unité d’énergie, selon le rapport.

* Le projet "Frozen" vise à créer une nouvelle gamme de puces développées en interne, distincte des unités de traitement tensoriel (TPU) de Google, plutôt qu’à les remplacer, précise le rapport.

* Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* Bloomberg News a rapporté la semaine dernière que Google avait reporté le lancement de son dernier modèle d’IA Gemini après que celui-ci n’ait pas atteint ses objectifs internes, l’entreprise s’efforçant d’améliorer ses capacités, notamment en matière de ‌codage.