Google prévoit de développer une nouvelle puce pour faire fonctionner les modèles Gemini plus efficacement, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réponse de l'entreprise)

Google développe actuellement une nouvelle puce pour serveurs qui intégrerait directement dans le matériel des éléments de son modèle Gemini, dans le but de fournir plus efficacement ses modèles d’IA aux utilisateurs, a rapporté lundi le site The Information, citant des sources proches du dossier.

Alphabet ( GOOGL.O ) espère que cette nouvelle puce, baptisée officieusement « Frozen v2 », contribuera à résoudre la pénurie de capacité de calcul en IA qui a alimenté des tensions internes et poussé Google Cloud à refuser des contrats avec des clients externes, précise l'article.

L'action Alphabet a progressé de 3,3 % en début de séance.

Voici quelques détails:

* Google prévoit de déployer cette puce dès 2028, bien que les ingénieurs soient encore en train de finaliser sa conception et de déterminer la quantité d’informations relatives aux modèles qui y seront intégrées de manière fixe, précise l’article.

* Cette puce pourrait être six à dix fois plus efficace que les dernières puces d’IA sur mesure de Google, si l’on se base sur le nombre de tokens d’IA traités par unité d’énergie, selon le rapport.

* « Nos équipes mènent en permanence des recherches et des expérimentations autour de nouvelles innovations… En concevant conjointement notre matériel et nos logiciels dès le départ, nous garantissons que nos systèmes sont intégrés et hautement optimisés », a déclaré un porte-parole de Google Cloud.

* Le projet « Frozen » vise à créer une nouvelle gamme de puces développées en interne, distincte des unités de traitement tensoriel (TPUs) de Google, plutôt qu’à lesremplacer, précise le rapport.

* Bloomberg News a rapporté la semaine dernière que Google avait reporté le lancement de son dernier modèle d’IA Gemini après que celui-ci n’ait pas atteint les objectifs internes, l’entreprise s’efforçant d’améliorer ses capacités, notamment en matière de codage.