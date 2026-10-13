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Google lance « Gemini 4 Argon », son modèle phare d'IA, destiné aux développeurs et aux entreprises
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 18:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Argon vise les tâches complexes en plusieurs étapes dans les domaines du codage, de la finance, du droit, de la cybersécurité et des sciences

* Parmi les premiers testeurs figurent Deloitte, LexisNexis, Ambience Healthcare et Isomorphic Labs

* Les tarifs de lancement de l'API commencent à 2 dollars par million de jetons d'entrée et à 10 dollars par million de jetons de sortie

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a annoncé mercredi la mise à disposition de son modèle d’IA phare, Gemini 4 Argon, aux développeurs et aux entreprises du monde entier, dans le but de regagner du terrain face à ses concurrents OpenAI et Anthropic après des mois de retards et un remaniement de la direction de son laboratoire DeepMind.

Selon Google, ce modèle excelle dans le « travail approfondi » sur des tâches complexes en plusieurs étapes dans les domaines du codage, de la finance, du droit, de la cybersécurité et des sciences. Les tarifs de l’API au lancement commencent à 2 dollars par million de jetons d’entrée et à 10 dollars par million de jetons de sortie, et devraient doubler après le 30 novembre.

Ce lancement fait suite à une période mouvementée pour les efforts de Google en matière d’IA. L’entreprise avait annoncé en septembre qu’elle ne prévoyait plus de lancer Gemini 3.5 Pro, dont le directeur général Sundar Pichai avait initialement annoncé la sortie en juin.

Elle a également procédé à une refonte de l’ DeepMind après le départ du cofondateur et directeur général du laboratoire d’IA, Demis Hassabis, et le départ de plusieurs responsables du modèle Gemini.

Argon est accessible aux clients payants via les outils de développement d’applications d’IA de l’entreprise. Les abonnés à Google AI Pro et Ultra peuvent y accéder via l’application Gemini et le mode IA dans la recherche, tandis que l’outil de codage Antigravity est réservé aux abonnés Ultra.

Les équipes utilisant Argon dans Antigravity ont augmenté leurs soumissions de code agentique de plus de 35 %, tout en réduisant les rendements en arrière de code de près d’un tiers, a indiqué Google.

Parmi les clients ayant testé le modèle en avant-première figurent Deloitte, LexisNexis, Ambience Healthcare et Isomorphic Labs.

Par ailleurs, Google a annoncé qu’il allait ouvrir son programme Fairwind à des centaines de partenaires supplémentaires. Ce programme offre aux professionnels de la cybersécurité agréés une version d’Argon dépourvue de ses mesures de sécurité. En septembre, l’entreprise avait déclaré qu’elle mettait ce modèle à la disposition de certains partenaires.

Par ailleurs, Google offrira à 10 000 chercheurs un accès gratuit pendant six mois au niveau d’utilisation le plus élevé d’Antigravity.

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