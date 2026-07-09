Google fait appel d'une décision indienne concernant sa plateforme publicitaire, invoquant un préjudice pour les consommateurs

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* Google considère l'Inde comme un marché clé pour la croissance de ses activités de recherche et de publicité

* Le tribunal a estimé que la plateforme publicitaire de Google permettait des violations de marques déposées

* Google estime que cette décision a des conséquences majeures pour le marché de la publicité numérique

par Aditya Kalra

Google GOOGL.O a contesté une décision d'un tribunal indien selon laquelle l’entreprise aurait porté atteinte aux droits de marque d’une société en autorisant des concurrents à utiliser son nom comme mot-clé publicitaire, arguant que cette décision porterait préjudice aux consommateurs, comme le montrent des documents consultés par Reuters.

La décision rendue en mai pourrait redéfinir le marché de la publicité en ligne dans un pays où Google a réalisé l’année dernière 4,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires publicitaire brut, mais où la société est également confrontée à une série d’affaires de concurrence et de batailles judiciaires.

Pour s’assurer que leurs publicités soient mises en avant par Google et ciblent les bons clients, les entreprises enchérissent sur des mots-clés que les consommateurs en ligne saisissent dans le moteur de recherche.

Le fabricant indien d’équipements de salle de bains Hindware a toutefois accusé ses concurrents d’avoir acheté des mots-clés liés à sa marque sur la plateforme publicitaire de Google, afin que leurs sites web apparaissent en tête des résultats de recherche lorsque les consommateurs tapaient "Hindware".

La Haute Cour de Delhi a donné tort à Google dans cette affaire, le condamnant à verser 31.600 dollars de dommages-intérêts ainsi que les frais de justice.

Dans son recours de 4.761 pages, qui n’est pas public mais a été examiné par Reuters, Google a déclaré que cette décision faisait de l’Inde le "seul cas à part" parmi les juridictions mondiales, "avec de graves conséquences pour le secteur de la publicité numérique, le choix des consommateurs en ligne et la concurrence sur les marchés".

Les chercheurs ont observé que les consommateurs peuvent rechercher une marque afin d’identifier et d’évaluer des alternatives, a écrit Google dans son mémoire du 7 juillet, arguant que cette décision accordera de fait aux titulaires de marques un "monopole sur l’espace publicitaire au détriment des consommateurs".

En réponse à une demande de commentaires de Reuters, Google a confirmé qu’il faisait appel de cette décision, qui, selon lui, "s’écarte des précédents juridiques établis en Inde". L’entreprise a ajouté que ses politiques publicitaires reflétaient des pratiques courantes favorisant la concurrence.

L’appel de Google Inde sera examiné dans les prochains jours.

"GOOGLE VEND QUELQUE CHOSE QUI NE LUI APPARTIENT PAS", SELON UN JUGE

Si elle est confirmée, la décision initiale aura, selon des avocats et des experts en technologie indiens, des répercussions considérables sur le fonctionnement du marché de la publicité en ligne.

Le site indien de rencontres Shaadi.com, par exemple, a déclaré que cela modifierait la rentabilité de la publicité en ligne pour des millions d’entreprises qui subissaient déjà des préjudices lorsque leurs concurrents enchérissaient sur leur nom et que Google prélevait une commission.

La juge Mini Pushkarna a souligné dans sa décision rendue en mai que Google ne pouvait pas être autorisé à se décharger de sa responsabilité après avoir mis à disposition un outil conduisant à une contrefaçon de marque.

"Google a tenté de vendre quelque chose qui ne lui appartient tout simplement pas", a écrit Mme Pushkarna.

Dans son pourvoi, Google rejette l’argument selon lequel il aurait porté atteinte à des marques déposées, faisant valoir qu’"un mot-clé est simplement utilisé comme déclencheur interne et en arrière-plan pour afficher une publicité" et qu’il se contente de "mettre à disposition un espace publicitaire".

Google fait également l’objet de procédures de concurrence en Inde, ainsi que de contestations judiciaires concernant l'entraînement de l'IA et les réglementations sur le retrait de contenu , plus strictes que jamais, qui s’appliquent aux entreprises technologiques depuis février.