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Goldman Sachs signale des risques de hausse des prix du pétrole à court terme et jusqu'en 2027
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, d'informations et de photos)

Goldman Sachs a déclaré jeudi que les risques pesant sur les prix du pétrole restaient orientés à la hausse à la fois à court terme et jusqu'en 2027.

La banque a ajouté que la persistance de plusieurs chocs d'offre importants dans le passé met en évidence la possibilité que les prix du pétrole restent supérieurs à 100 dollars le baril.

Le prix de référence du Brent a dépassé 119 dollars le baril jeudi après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient en réponse à l'attaque d'Israël sur son champ gazier de South Pars, marquant une escalade brutale dans une guerre qui en est maintenant à sa troisième semaine. La guerre a provoqué des fermetures généralisées dans les États du Golfe.

Goldman Sachs a déclaré que son scénario de base prévoyait une reprise progressive des flux pétroliers à partir d'avril, le Brent atteignant les 70 dollars au quatrième trimestre 2026, mais a averti que les risques pour les perspectives à long terme restaient élevés en raison de la guerre en Iran et de l'incertitude quant à la réouverture du détroit d'Ormuz.

La banque a déclaré que l'offre pourrait rester limitée plus longtemps si la capacité de production est endommagée, bien que la production puisse augmenter si l'OPEP déploie une capacité de réserve une fois que les flux reprennent.

Goldman a déclaré que le choc lié à Hormuz serait le plus important jamais enregistré et a analysé la persistance des pertes de production à travers les cinq plus grandes perturbations de l'approvisionnement des 50 dernières années.

Le scénario de base de la banque suppose que la production de pétrole se normalise dans les quatre semaines suivant la réouverture complète, mais signale d'importants risques de baisse de l'offre à long terme, en particulier de la part de l'Iran et de la production offshore.

Goldman Sachs a déclaré qu'à court terme, les prix du pétrole devraient continuer à augmenter tant que les flux passant par le détroit d'Ormuz resteront limités, ajoutant que le Brent pourrait dépasser son pic de 2008 si les risques de perturbation persistent.

Elle a également déclaré que toute augmentation des risques perçus de restrictions des exportations américaines pourrait encore élargir l' écart entre le Brent et le WTI .

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 18:56:09.

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