Football-L'Inter Milan remporte un 21e titre de champion d'Italie

Serie A - Inter Milan - Parme
L'Inter Milan a remporté dimanche son 21e titre de champion d'Italie à la suite de sa victoire contre Parme (2-0) lors de la 35e journée de Serie A.
Avec 12 points d'avance à trois journées de la fin du championnat, l'Inter est hors de portée de Naples, son dauphin et tenant du titre, accroché samedi sur la pelouse de Côme (0-0).
C'est le troisième titre des "nerazzurri" sur les six dernières saisons après ceux de 2021 et 2024.
Ce sacre est le premier en tant qu'entraîneur pour Cristian Chivu, déjà triplement couronné avec l'Inter en 2008, 2009 et 2010 lorsqu'il était joueur. Le Roumain a pris les rênes de l'équipe l'été dernier après le départ de Simone Inzaghi dans la foulée de la lourde défaite face au Paris Saint-Germain (5-0) en finale de la Ligue des champions.
Malgré un départ manqué, avec deux défaites lors des trois premiers matches, l'Inter a pris la tête du championnat dès la 15e journée pour ne plus la lâcher par la suite. Les Milanais n'ont perdu qu'une seule fois en championnat depuis fin novembre, soit un revers sur ses 23 dernières rencontres.
Encore sous pression de l'AC Milan, à six points derrière après la 30e journée, l'Inter a profité de plusieurs faux pas de ses poursuivants pour s'échapper. Les hommes de Cristian Chivu se sont notamment appuyés sur leur attaque, la meilleure du championnat avec 82 buts, loin devant Côme (59 buts), son dauphin dans ce classement spécifique.
Ses attaquants Lautaro Martinez (16 buts) et Marcus Thuram (13) figurent d'ailleurs en tête du classement des buteurs.
L'Internazionale aura l'occasion d'ajouter un second titre à sa saison lors de la finale de la Coupe d'Italie contre la Lazio Rome, le 13 mai prochain. Dans les autres compétitions, les Interistes ont été éliminés en demi-finale de la Supercoupe d'Italie (1-1, 3-2 aux t.a.b.) et, surtout, à la surprise générale par Bodo/Glimt en barrages de Ligue des champions (5-2 au cumulé).
(Rédigé par Vincent Daheron)
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