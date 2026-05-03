Football-L'Inter Milan remporte un 21e titre de champion d'Italie

Serie A - Inter Milan - Parme

L'Inter Milan a remporté dimanche ‌son 21e titre de champion d'Italie à la suite de sa victoire contre ​Parme (2-0) lors de la 35e journée de Serie A.

Avec 12 points d'avance à trois journées de la fin du championnat, l'Inter est hors de portée de Naples, ​son dauphin et tenant du titre, accroché samedi sur la pelouse de Côme (0-0).

C'est le troisième titre des "nerazzurri" sur ​les six dernières saisons après ceux de ⁠2021 et 2024.

Ce sacre est le premier en tant qu'entraîneur pour ‌Cristian Chivu, déjà triplement couronné avec l'Inter en 2008, 2009 et 2010 lorsqu'il était joueur. Le Roumain a pris les rênes de l'équipe ​l'été dernier après le ‌départ de Simone Inzaghi dans la foulée de la lourde ⁠défaite face au Paris Saint-Germain (5-0) en finale de la Ligue des champions.

Malgré un départ manqué, avec deux défaites lors des trois premiers matches, l'Inter a pris ⁠la tête du ‌championnat dès la 15e journée pour ne plus la lâcher par ⁠la suite. Les Milanais n'ont perdu qu'une seule fois en championnat depuis ‌fin novembre, soit un revers sur ses 23 dernières rencontres.

Encore sous ⁠pression de l'AC Milan, à six points derrière après la ⁠30e journée, l'Inter ‌a profité de plusieurs faux pas de ses poursuivants pour s'échapper. Les hommes ​de Cristian Chivu se sont notamment appuyés ‌sur leur attaque, la meilleure du championnat avec 82 buts, loin devant Côme (59 buts), son dauphin dans ​ce classement spécifique.

Ses attaquants Lautaro Martinez (16 buts) et Marcus Thuram (13) figurent d'ailleurs en tête du classement des buteurs.

L'Internazionale aura l'occasion d'ajouter un second ⁠titre à sa saison lors de la finale de la Coupe d'Italie contre la Lazio Rome, le 13 mai prochain. Dans les autres compétitions, les Interistes ont été éliminés en demi-finale de la Supercoupe d'Italie (1-1, 3-2 aux t.a.b.) et, surtout, à la surprise générale par Bodo/Glimt en barrages de Ligue des champions (5-2 au ​cumulé).

(Rédigé par Vincent Daheron)