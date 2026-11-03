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Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions concernant les prix du gaz en Europe pour 2027, en raison des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient et des risques liés à l'hiver
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 06:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a revu à la hausse ses prévisions concernant les prix du gaz naturel en Europe pour 2027, précisant que les perspectives restaient très incertaines en raison des risques liés à l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié en provenance du Moyen-Orient et aux conditions météorologiques hivernales.

* La banque a relevé ses prévisions concernant le prix du gaz naturel européen au premier trimestre 2027 (TTF), le portant à 74 € par mégawattheure (MWh) contre 44 € précédemment, tout en augmentant ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2027 à 51 €/MWh contre 32 €/MWh

* Goldman Sachs estime que le marché anticipe une probabilité de 47 % que cet hiver soit marqué par une offre de GNL en provenance du Moyen-Orient durablement faible et par des températures inférieures à la moyenne

* "Bien qu’une partie de ce risque haussier soit déjà intégrée dans les cours du marché, nous pensons que la récente baisse des flux de GNL via le détroit d’Ormuz continue de plaider en faveur d’une couverture contre un hiver européen marqué par des pénuries", a déclaré la banque dans une note publiée lundi

* Un écart par rapport aux températures hivernales moyennes dans le nord-ouest de l’Europe peut faire varier la demande régionale de gaz à hauteur de 12 % de la capacité de stockage, a indiqué Goldman Sachs

* La banque a indiqué que, malgré un approvisionnement en GNL en provenance du Moyen-Orient supérieur aux prévisions en octobre, les exportations de GNL du golfe Persique se sont établies en moyenne à 33 % des niveaux d’avant-guerre. Les mouvements de méthaniers restent volatils et les flux estimés de GNL transitant par le détroit d’Ormuz sont encore bien en deçà de la reprise observée pour les flux pétroliers

* Octobre a été le pire mois jamais enregistré en termes d’attaques contre la navigation marchande dans le détroit d’Ormuz et les voies navigables avoisinantes, selon les données de suivi des incidents de sécurité maritime

* Le contrat de référence néerlandais à échéance la plus proche sur le hub TTF TFMBMc1 a plongé de plus de 10 % à 10,77 €/MWh lundi, alors que les pourparlers de médiation en cours laissaient entrevoir la fin de la guerre entre les États-Unis et Israël, même si les attaques contre les navires dans la région se poursuivent

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