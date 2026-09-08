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Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions concernant le prix du pétrole en raison de la persistance des risques liés au transport maritime au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 02:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions et mise à jour des prix)

Goldman Sachs a relevé de 5 dollars le baril ses prévisions de prix du Brent et du West Texas Intermediate pour décembre 2026 et 2027, invoquant la persistance prévue des perturbations du transport maritime au Moyen-Orient jusqu'à l'année prochaine.

La banque prévoit désormais le Brent à 85 dollars le baril et le WTI à 80 dollars pour décembre 2026, tandis qu’elle table sur des prix de 80 et 75 dollars le baril respectivement pour 2027.

* L'Iran a menacé de riposter à toute nouvelle attaque américaine contre ses actifs, avertissant que les infrastructures énergétiques dans tout le Golfe, y compris les intérêts américains dans le secteur du pétrole et du gaz, étaient vulnérables.

* Les cours du pétrole ont légèrement progressé et se maintenaient près de leurs plus hauts niveaux depuis six semaines. O/R

* Depuis le début de la guerre, marquée par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, l’Iran a renforcé les restrictions sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un goulet d’étranglement vital pour l’approvisionnement énergétique mondial.

* En moyenne, 10 navires de transport de marchandises ont transité par le détroit d’Ormuz par jour au cours des dix derniers jours, soit le niveau le plus bas depuis mai, selon les données maritimes publiées lundi.

* Goldman Sachs a indiqué dans une note que le Brent pourrait dépasser les 120 dollars le baril si la production moyenne de pétrole du Golfe en 2027 restait inférieure de 4 millions de barils par jour aux niveaux d’avant-guerre, contre une hypothèse de base tablant sur un déficit de 0,5 million de barils par jour.

* La banque a noté que le Brent pourrait chuter dans la fourchette des 60 dollars en 2027 dans un scénario baissier où la production moyenne de pétrole du Golfe dépasserait de 1 million de barils par jour les niveaux d’avant-guerre.

* “Nous continuons de recommander de se couvrir contre le risque géopolitique par le biais de spreads temporels sur le diesel européen à terme (mars 2027-décembre 2027), qui augmenteraient de plus de 100 % si des interruptions persistantes dans les raffineries russes ou du Moyen-Orient maintenaient le spread à court terme (9 mois) proche des niveaux actuels”, ajoute la note.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 02:25:49.

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