Goldman Sachs repousse à 2027 ses prévisions de baisse des taux de la Fed, compte tenu des bons chiffres de l'emploi aux États-Unis

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Goldman Sachs s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux inchangés jusqu'en 2026 et reporte les baisses de taux à 2027, a-t-elle déclaré vendredi, invoquant une activité économique plus soutenue et une croissance de l'emploi à la suite d'un rapport solide sur l'emploi. La société de courtage table désormais sur des baisses de taux en juin et décembre 2027, au lieu des réductions de 25 points de base qu'elle avait prévues pour décembre 2026 et mars 2027. Ce revirement fait suite à un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu , qui a mis en évidence un regain de vigueur du marché du travail et donné à la Réserve fédérale davantage de marge de manœuvre pour maintenir ses taux inchangés malgré les pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient. Goldman rejoint un nombre croissant d'entreprises qui s'attendent à une pause prolongée, Nomura ayant également prévu le mois dernier que la Fed maintiendrait ses taux inchangés jusqu'en 2026. “La résilience des données sur l'activité et l'emploi abaisse également la barre pour une hausse des taux, moins parce qu'elles suggèrent un risque de surchauffe que parce qu'un point de départ plus solide pour l'économie réduit le risque qu'une hausse finisse par apparaître comme une erreur coûteuse,” a déclaré Goldman dans une note. La société de courtage a ajouté que, même si des hausses de taux restent peu probables, elles sont légèrement plus plausibles qu'on ne le pensait auparavant. Goldman Sachs a déclaré qu’il considérait désormais que la voie la plus probable pour la Fed consistait à retarder les baisses de taux jusqu’à ce que les effets des droits de douane, de la hausse des prix du pétrole liée au conflit avec l’Iran et d’autres pressions liées à la guerre s’estompent, et jusqu’à ce que l’inflation PCE sous-jacente en glissement annuel se rapproche de l’objectif de 2%, parallèlement à un ralentissement de ce qu’il considère comme une demande exagérée alimentée par l’IA. Selon l'outil CME FedWatch, les traders s'attendent à ce que la banque centrale procède à des hausses de taux d'ici la fin de l'année, avec une probabilité de 75,5 %.
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