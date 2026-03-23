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Goldman Sachs relève ses prévisions concernant le prix moyen du Brent en 2026 de 8 dollars, à 85 dollars le baril
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a relevé dimanche en fin de journée ses prévisions de prix moyen du pétrole brut Brent pour 2026 à 85 dollars le baril contre 77 dollars, et a relevé ses prévisions pour le West Texas Intermediate (WTI) à 79 dollars le baril contre 72 dollars.

"En raison de l'incertitude entourant la durée du choc et en supposant que les flux d'Ormuz restent à 5 % jusqu'au 10 avril, les prix sont susceptibles de tendre à la hausse au cours de cette période jusqu'à ce que le marché soit convaincu qu'une perturbation prolongée est improbable", a déclaré la société de courtage dans une note.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 00:54:57.

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