Benoît Payan confortablement élu à Marseille où le RN efface la droite

Benoît Payan, maire sortant de Marseille et candidat à sa réélection, célèbre sa victoireau 2etour des municipales à Marseille, le 22 mars 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )

Marseille est "restée unie", a lancé ému son maire sortant Benoît Payan, confortablement élu avec sa liste de gauche hors-LFI distançant le candidat Rassemblement national Franck Allisio, qui de son côté efface totalement la droite classique locale.

Selon des estimations d'Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, et de l'Ifop-Fiducial pour TF1 , LCI et SudRadio, le sortant est crédité de 53,7% à 54% des voix, contre 40,5% à 41,1% au candidat RN et autour de 5% à la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal.

Le basculement à gauche de la deuxième ville de France, après 25 année de règne de la droite, avait constitué un choc des municipales de 2020. Sa conquête par l'extrême droite aurait été un coup de tonnerre, à un an de la présidentielle.

"Les Marseillaises et les Marseillais viennent de nous donner une victoire nette, claire. Ils viennent d'adresser un message, un message de paix, de concorde et de rassemblement", a déclaré M. Payan, 48 ans, dans une première réaction.

Cette "ville que d'aucuns croyaient perdue, que d'aucuns croyaient acquise au Rassemblement national, a montré son plus beau visage ce soir, qu'elle était capable de résister, qu'elle était capable, encore une fois, de rester unie. La confiance m'oblige", a-t-il poursuivi, visiblement ému, à son local de campagne sur la Canebière devant quelques membres de son équipe.

La pluie qui s'abattait depuis l'après-midi sur la ville, et bien sûr la défaite de l'OM à domicile dans l'après-midi face à Lille, ont douché toute vélléité de célébration. "Ouf !", lâchait toutefois Erwan, 48 ans, qui a voté dimanche, contrairement au premier tour.

Part des voix obtenues au 2nd tour des élections municipales 2026 à Marseille (scrutin municipal), selon les sondages Elabe-Berger Levrault, Ipsos BVA Cesi et Ifop-Fiducial au 22 mars à 20h30 ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Le maire sortant et le candidat RN avaient tout au long de la campagne cherché à instaurer un duel, M. Payan se posant en rempart contre l'extrême droite dans ce grand port de la Méditerrannée dont la population a été façonnée par les vagues d'immigration successives.

M. Allisio a de son côté classiquement axé sa campagne sur les questions de sécurité, promettant de tripler les effectifs de la police municipale ou d'instaurer des zones réservées aux familles sur les plages du littoral, projet vite rebaptisé "pass anti-racailles".

Une quadrangulaire était possible à l'issue du premier tour, où M. Payan était arrivé d'une courte tête (36,70%) devant M. Allisio (35,02%), Mme Vassal, nettement distancée avec 12,4% et la liste conduite par le député LFI Sébastien Delogu quatrième, pouvant se maintenir avec 11,94%.

- "Naufrage" à droite -

Mais le maire sortant avait affirmé depuis longtemps qu'il refuserait toute alliance avec LFI, et ses 25 points d'avance ont conforté cette position. Dès lundi matin, il déposait ses listes, inchangées.

Après avoir en vain réclamé une "fusion technique" comme dans d'autres villes, M. Delogu a finalement annoncé son retrait mardi, face au "danger" RN, sans appeler explicitement à voter Payan.

Benoît Payan, maire sortant de Marseille et candidat à sa réélection, célèbre sa victoireau 2etour des municipales à Marseille, le 22 mars 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Elodie CLEMENT )

Visiblement, le sortant a profité de ce désistement, dénoncé comme un "accord secret" avec LFI par ses concurrents, comme d'un barrage anti-RN.

Mais le parti d'extrême-droite, même largement distancé au second tour, réalise un très fort score, prenant clairement la place de la droite classique à Marseille, six ans après que celle-ci a perdu la ville après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin. Et si elle n'atteignait pas 5%, Mme Vassal pourrait même n'avoir aucun élu.

"C'est un résultat sans précédent", s'est félicité M. Allisio, tout en reconnaissant sa défaite depuis le Florida Palace, salle de banquet où il y avait plus de journalistes que de militants. "Jamais depuis 1983, un candidat de la droite ou du camp national n'avait réuni autant de suffrages à Marseille. Rien ne sera plus jamais comme avant".

"Car ce soir, s'il y a un naufrage, c'est celui de Mme Vassal et de M. (Renaud) Muselier", le président de région et baron de la droite locale qui avait poussé sa candidature, a insisté M. Allisio, qui avait demandé en vain, tout comme Jordan Bardella, le retrait au second tour de la candidate soutenue par LR, Renaissance et Horizons.

"Ils ont trahi les électeurs de la droite sincère. Ils ont brisé la dynamique de changement pour notre ville. Ils ont brisé l'espoir des Marseillais. Les Marseillais ne l'oublieront pas".

Le mode de scrutin a changé depuis 2020, ce qui rend les comparaisons difficiles, mais dès le premier tour M. Allisio avait quasiment triplé le nombre de voix du RN par rapport au second tour de 2020, avec 99.137 suffrages contre 35.268 pour les candidats RN à l'époque. L'élection à la mairie centrale se fait désormais sur la ville entière, alors qu'en 2020 elle se faisait encore par secteurs.

Dimanche le RN a selon M. Allisio conquis deux des huit mairies de secteurs de la ville, prises à des candidats de droite.