Législatives en Slovénie: le Premier ministre Golob revendique la victoire

Un électeur vote aux élections législatives, le 22 mars 2026 à Radomije, en Slovénie ( AFP / Jure Makovec )

Le Premier ministre slovène Robert Golob a revendiqué la victoire aux élections législatives de dimanche, où son parti a fait jeu quasi égal avec la formation de l'ancien Premier ministre pro-Trump Janez Jansa.

"Puisque nous avons reçu la confiance du peuple, nous pouvons maintenant envisager d'avancer sous un soleil libre", a-t-il déclaré, ajoutant que cela avait été "vraiment tendu".

Son Mouvement pour la liberté (GS) a rassemblé 28,59% des voix, lui permettant d'obtenir 29 sièges après le dépouillement de 99,74% des bulletins. Soit un siège de mieux seulement que le Parti démocratique slovène (SDS) de M. Jansa qui a récolté 28,09%, dans ce scrutin qui a vu une participation forte de près de 69%.

M. Jansa, dénonçant les problèmes techniques rencontrés par le site web de la commission électorale, a annoncé son intention "de recompter chaque voix dans tous les bureaux de vote".

Cinq autres partis sont en mesure d'entrer au parlement slovène, et au jeu des alliances possibles, aucun des deux camps ne semble en mesure d'obtenir la majorité absolue des 90 sièges, avec un bloc de droite qui peut cependant prétendre à 43 sièges contre 40 pour la coalition sortante de centre gauche.

- Risque d'instabilité -

"Ce qui semble clair, c'est que l'écart sera très serré", a commenté le journaliste au quotidien Delo, Uros Esih, qui estime que le parti europhobe Resnica, qui obtient 5 sièges, pourrait être le faiseur de roi.

"Mais gouverner, quel que soit le bloc, avec un parti populiste et antisystème ne signifie que des problèmes et de l'instabilité", a-t-il ajouté, pronostiquant une "durée de vie courte" à un tel gouvernement.

Longtemps largement distancé dans les sondages, M. Golob, 59 ans, a refait son retard ces dernières semaines grâce à des mesures populaires, dont la revalorisation des pensions de retraite, mais aussi en raison du contexte international qui lui a offert des arguments.

La guerre en Iran a offert "un large espace de critique" aux partis de gauche, alors que la proximité de M. Jansa avec le président américain Donald Trump l'a contraint à rester en retrait, a estimé le responsable du supplément dominical de Delo, Ali Zerdin.

Le Premier ministre slovène Robert Golob fait une déclaration à la presse après avoir voté aux élections législatives à Ljubljana, le 22 mars 2026 ( AFP / Jure Makovec )

Proche du Premier ministre hongrois Viktor Orban, Janez Jansa, 67 ans, a mené une campagne axée sur le retour aux "valeurs slovènes", dont celles de la "famille traditionnelle", et promis de "fermer le robinet" de l'argent public à certaines ONG et de nationaliser une partie du système de santé.

Lors de son troisième mandat de 2020 à 2022, il avait multiplié les passes d'armes avec l'Union européenne (UE) et tenté de museler les médias critiques, nourrissant les critiques sur une dérive illibérale.

L'ultra-conservateur Janez Jansa vote aux élections législatives, le 22 mars 2026 à Arnace, en Slovénie ( AFP / Jure Makovec )

Sa gestion de la pandémie de Covid-19, jugée autoritaire, avait fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues, et conduit à la victoire écrasante de M. Golob, alors novice en politique, en 2022.

L'ancien dirigeant d'une entreprise publique du secteur de l'énergie a mené un programme centré sur l'inclusion sociale. Il a aussi entre autres légalisé le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe dans le pays de 2,1 millions d'habitants issu de l'ex-Yougoslavie et membre de l'Union européenne depuis 2004.

Janez Jansa l'a accusé de se comporter comme si l'argent "poussait sur les arbres" et de vider les caisses de l'Etat.

"Si nous n'obtenons pas un gouvernement de droite, alors c'en est fini. (...) J'ai peur pour ma retraite. Les caisses (de l'Etat) seront vides", a déclaré à l'AFP après avoir voté Anica Vranjak, une retraitée vivant à Arnace, un village à 70 km de Ljubljana.

Sur le plan international, M. Golob a fermement critiqué la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine - l'un de ses seuls points communs avec M. Jansa -, les ambitions américaines sur le Groenland et a été l'un des rares pays de l'Union européenne à qualifier la guerre d'Israël à Gaza de "génocide".

Le Premier ministre slovène Robert Golob (g) et l'ancien Premier ministre ultra-conservateur Janez Jansae (d), lors d'un débat télévisé, le 20 mars à Ljubljana ( AFP / Jure Makovec )

La fin de la campagne a été marquée par l'affaire Black Cube, du nom d'une société privée israélienne de renseignement soupçonnée d'être derrière la mise en ligne d'enregistrements de conversations avec notamment un lobbyiste, un avocat et un ancien ministre.

Ces enregistrements suggèrent des faits de corruption au sein du gouvernement sortant. L'objectif supposé: influencer l'élection au profit de M. Jansa en fragilisant le sortant Robert Golob.

M. Jansa a reconnu avoir rencontré l'un des responsables de Black Cube mais a nié toute implication dans la publication des vidéos.