Goldman Sachs prévoit une hausse des taux de la Banque d'Angleterre en février 2027

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Goldman Sachs a déclaré s'attendre désormais à ce que la Banque d'Angleterre relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en février, en plus de sa prévision d'une hausse d'un quart de point la semaine prochaine, invoquant la hausse des prix de l'énergie et des données économiques plus solides.

La Banque d'Angleterre, qui se réunira le 5 novembre, devrait selon toute vraisemblance relever ses taux d'intérêt de 25 points de base, les marchés monétaires anticipant une probabilité d'environ 92 % d'une telle décision, selon les données de LSEG.

Voici quelques détails:

* La Banque d’Angleterre tient à éviter de répéter ses erreurs d’appréciation passées concernant les risques d’inflation, alors que les prix de l’énergie restent élevés; toutefois, contrairement au dernier choc inflationniste, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont déjà procédé à des hausses de taux

* Une hausse marquerait la première augmentation des taux de la banque centrale depuis 2023

* Goldman Sachs s’attend à ce que la Banque d’Angleterre maintienne inchangées ses orientations de politique monétaire, réaffirmant que les décideurs sont prêts à agir si nécessaire pour ramener l’inflation à son objectif

* Bien que la société de courtage ne prévoie toujours pas de changement de taux en décembre, elle considère désormais qu'une hausse des taux en février est le scénario le plus probable, a-t-elle déclaré vendredi en fin de journée

* " Nous nous attendons plutôt à ce que le Comité maintienne le taux à 4,25 % jusqu’au milieu de l’année prochaine, avant de procéder à des baisses trimestrielles à partir du quatrième trimestre 2027 pour atteindre un taux terminal inchangé de 3,25 % ", a-t-il ajouté