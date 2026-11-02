Bangladesh: les ouvriers du textile continuent à manifester pour leurs salaires

La police bangladaise intervient à Dacca, le 1er novembre 2026, pour disperser des milliers d'ouvriers du textile qui manifestent pour obtenir le doublement de leur salaire minimum ( AFP / SHAMIM-US-SALEHIN )

La police bangladaise est intervenue lundi dans la capitale Dacca pour disperser des milliers d'ouvriers du textile qui manifestent depuis plusieurs jours pour obtenir le doublement de leur salaire minimum.

Le secteur textile du Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements, constitue la colonne vertébrale de son économie: il emploie des millions de personnes et génère l'essentiel des recettes de devises du pays.

Depuis la semaine dernière, ses ouvriers sont mobilisés, notamment dans les usines de la capitale, pour obtenir une hausse de leurs rémunérations, sur fond de forte inflation - plus de 8% en rythme annuel en septembre - et de crise énergétique mondiale.

Dimanche, le gouvernement a mis en place un comité chargé de renégocier leurs salaires.

Lundi, des centaines d'ouvriers en colère ont bloqué l'autoroute reliant Dacca à Tangail, brûlant plusieurs véhicules. D'autres ont défilé dans le district de Mirpur, au nord de la capitale, où la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dimanche, le ministre de l'Intérieur Salahuddin Ahmed a déclaré à la presse avoir pour mission "d'assurer que la production et les exportations continuent" et ordonné aux forces de l'ordre de "réprimer les actes de violence".

Des ouvriers du textile bloquent une route, le 1er novembre 2026 à Dacca, pour obtenir une hausse de leur salaire minimum ( AFP / SHAMIM-US-SALEHIN )

Le salaire moyen des ouvriers du textile est estimé actuellement à 13.000 takas (94 euros) par mois, selon Kalpona Akhter, du Centre bangladais de solidarité avec les travailleurs.

"Cette fois, nous demandons un peu plus de 30.000 takas", a-t-il déclaré à l'AFP.

Les milliers d'usines réparties à travers le Bangladesh produisent des vêtements, notamment des T-shirts, des jeans et des pulls, pour les grandes enseignes de distribution en Europe et aux États-Unis.