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Goldman Sachs : locomotive du 'Dow', teste les 1.100$ (record)
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 19:09

Goldman Sachs qui s'envole de 5% s'impose comme la locomotive du Dow Jones (secondé par United Health) et teste les 1.100$ ( 40% en 2 mois et demi et nouveau record absolu).

Le Dow Jones bat ainsi -et haut la main- un nouveau record à 51.530, soit presque 2%.

Le titre "GS" vient au contact de la résistance moyen terme passant par de précédents zénith : 616$ le 11/11/2024 et 961$ le 15/01/2026.

Au-delà, plus de résistance et la règle du "report d'amplitude" entre 780 et 980$ induit un objectif de... 1.180$, soit 50% par rapport à son récent plancher du 13 mars dernier, alors que les 1.078$ constituaient un objectif intermédiaire ( 38,2%), largement dépassé.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
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