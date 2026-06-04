Goldman Sachs : locomotive du 'Dow', teste les 1.100$ (record)

Goldman Sachs qui s'envole de 5% s'impose comme la locomotive du Dow Jones (secondé par United Health) et teste les 1.100$ ( 40% en 2 mois et demi et nouveau record absolu).

Le Dow Jones bat ainsi -et haut la main- un nouveau record à 51.530, soit presque 2%.

Le titre "GS" vient au contact de la résistance moyen terme passant par de précédents zénith : 616$ le 11/11/2024 et 961$ le 15/01/2026.

Au-delà, plus de résistance et la règle du "report d'amplitude" entre 780 et 980$ induit un objectif de... 1.180$, soit 50% par rapport à son récent plancher du 13 mars dernier, alors que les 1.078$ constituaient un objectif intermédiaire ( 38,2%), largement dépassé.